Janina Ochojska pokonała raka. "Mam nadzieję, że szybko wrócę do sił"

Europosłanka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska pokonała nowotwór piersi. - Udało mi się zrobić to, co zapowiadałam: że będę walczyła z rakiem i że go przezwyciężę - powiedziała w rozmowie z reporterką TVN24. Teraz wraca do sił. - Właściwie na nowo uczę się chodzić, muszę mieć intensywną rehabilitację - mówiła.

Ochojska informowała o tym, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi w kwietniu ubiegłego roku. Po ponad roku leczenia wygrała walkę z rakiem.

- Czuję się świetnie. Bardzo się cieszę, że udało mi się zrobić to, co zapowiadałam: że będę walczyła z rakiem i że go przezwyciężę - powiedziała w rozmowie z reporterką TVN24.

Ochojska: mam nadzieję, że szybko wrócę do sił

Dodała, że "teraz dba o to, by w pełni wrócić do sił". - Walka z rakiem, chemia, naświetlania, to wszystko zabiera bardzo dużo sił. Właściwie na nowo uczę się chodzić, muszę mieć intensywną rehabilitację - mówiła Ochojska.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby pływanie na basenie. Te plany pokrzyżowała jednak pandemia COVID-19. - Dlatego ćwiczę w domu z pomocą przyjaciół. Na razie musi mi to wystarczyć. Mam nadzieję, że szybko wrócę do sił i będę całkowicie samodzielna - powiedziała europosłanka wybrana z list Koalicji Europejskiej.

Wspominała, że w trakcie walki z nowotworem siłę dawała jej wiara w to, że wyzdrowieje i "myśli, że pomimo złego samopoczucia muszę robić wszystko, żeby kontynuować leczenie i przetrwać to, co przykre". - Miałam też bardzo duże wsparcie od przyjaciół, od osób bliskich - dodała.

Za trzy miesiące ostatnie badanie. "Mam nadzieję, że to pozytywnie zakończy całość leczenia"

Ochojską za trzy miesiące jeszcze jedno badanie, które potwierdzi, czy nie doszło do przerzutów. - Mam nadzieję, że to pozytywnie zakończy całość mojego leczenia i że będę mogła jeszcze wiele lat robić wszystko to, co jest bardzo ważne dla mnie i dla wielu ludzi, którzy potrzebują efektów mojej pracy - mówiła.

- Po jeszcze czterech latach w Parlamencie Europejskim chcę wrócić do pracy w Polskiej Akcji Humanitarnej - zapowiedziała szefowa PAH.

Autor:ads/dap

Źródło: TVN24