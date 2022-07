"Gazeta Wyborcza": Janina Goss w dwóch radach nadzorczych. Powołanie do jednej z nich mogło być niezgodne z prawem

"Goss ma mieć nie tylko nieograniczony dostęp do ucha Kaczyńskiego, ale nawet swój pokój w partyjnej centrali przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie urzęduje przez większość dni tygodnia" - tak o roli kobiety w bliskim otoczeniu prezesa PiS pisze dalej "Wyborcza".

Janina Goss w dwóch radach nadzorczych

Wylicza, że zasiada ona w radzie nadzorczej PGE od 2016 r., a w czerwcu 2022 powołano ją na nową kadencję. Podobnie sytuacja wygląda w Banku Ochrony Środowiska, gdzie Goss również zasiada w radzie nadzorczej od 2016 roku i także została do niej ponownie wybrana w czerwcu.

Jednak "Wyborcza" pisze, że jedno z powołań może być nieważne. Powołuje się tu na opinię mecenasa Szymona Chmielewskiego, radcy prawnego z kancelarii "Dubois i wspólnicy". Dziennik opisuje, że w 2019 roku zmieniło się prawo, które nie pozwala zasiadać w więcej niż jednej radzie nadzorczej spółki Skarbu Państwa lub spółki należącej do państwowej osoby prawnej. W przypadku BOŚ, jego większościowym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Niektóre media w 2019 r. pisały, że już wtedy Goss powinna zrezygnować z jednej z rad. Chroniły ją jednak przepisy przejściowe mówiące, że członkowie rad nadzorczych, powołani przed wejściem w życie nowego prawa, mogli pełnić funkcje 'do czasu wygaśnięcia ich mandatów'' - przytacza dalej dziennik. Zwraca także uwagę, że znowelizowaną ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym opublikowano w Dzienniku Ustaw w marcu 2019 r., a na jej końcu znalazł się przepis mówiący, że chociaż sama ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia od daty jej ogłoszenia, to m.in. zapisy art. 19c - który wprowadzał ograniczenia w kwestii rad nadzorczych - dopiero "po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia".

"Wyborcza" pisze dalej, że "gdyby zakazu nie odsunięto o pół roku, to Goss rzeczywiście nie mogłaby zasiadać w radzie nadzorczej BOŚ". "Bo poprzednią radę nadzorczą powołano 18 czerwca 2019 r., a więc pomiędzy uchwaleniem przepisów przejściowych i wejściem w życie zakazu" - dodaje.

"Wyborcza": powołanie Janiny Goss do rady nadzorczej BOŚ mogło naruszyć ograniczenia

"Powołanie Janiny Goss do rady nadzorczej BOŚ zostało dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w art. 10c ust. 1 Ustawy o gospodarce komunalnej z zastrzeżeniem, że nie zachodzą co do Janiny Goss wyjątki - o których niestety nie wiemy z powszechnych źródeł" - stwierdza mecenas Chmielewski, cytowany przez "Wyborczą".