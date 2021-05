"To jest punkt zwrotny, rewolucja 2.0"

Kraje Unii Europejskiej, w związku ze zmuszeniem do lądowania samolotu w Mińsku, zdecydowały o nałożeniu kolejnych sankcji na przedstawicieli białoruskiego reżimu. Polsko-białoruska aktywistka Jana Shostak oceniła w rozmowie z TVN24, że "to za mało" - jej zdaniem sankcje powinny być przede wszystkim związane z "zaostrzeniem sankcji ekonomicznych".

Zdecydowali o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych UE. Zaapelowali również do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią. Wezwali także Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do pilnego zbadania sprawy zmuszenia do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku.