"Ciekawe, że Jarosław Kaczyński przyjął za przykład Irlandię. W Irlandii Kościół katolicki sam się zabił"

Kościół polityczny, który stawia się po jednej stronie w politycznych rozgrywkach, który jest pełen nienawiści, nie zachęca wiernych do traktowania go jako wartość - powiedziała w "Tak jest" posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. To komentarz do ostatniego wywiadu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Dla obozu prawicy od zawsze wiara była ważną wartością i tak naprawdę jedyną dyskusją jest to, w jaki sposób powinna być ona eksponowana - mówił drugi gość TVN24, poseł Porozumienia Jan Strzeżek.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie dla "Sieci" powiedział, że jest za tym, aby "aktywnie" przeciwstawiać się "zagrożeniom dla naszej cywilizacji, bo doświadczenia bierności pokazują zawsze ten sam efekt". Prezes PiS jako przykład podał Irlandię, która w jego ocenie nie tak dawno była krajem "bardzo katolickim", że przy nim Polska "wyglądała na państwo z szalejącą bezbożnością", a dzisiaj "jest pustynią katolicką z szalejącą ideologią LGBT".

Strzeżek: dyskusja o ideologii LGBT nie wprowadziła do sytuacji tych osób absolutnie nic

Poseł Jan Strzeżek (Porozumienie), komentując te słowa, przekonywał, że jego zdaniem Kaczyński chciał zwrócić uwagę, jak bardzo ważne są wartości". - Mam wrażenie, że wartości dla każdego z nas są ważne, różnimy się tylko tym, jakie to są wartości - powiedział. - Dla obozu prawicy od zawsze wiara była ważną wartością i tak naprawdę jedyną dyskusją jest to, w jaki sposób powinna być ona eksponowana - dodał.

Dopytywany, co do sprawy wartości ma wspominana przez prezesa PiS "ideologia LGBT", Strzeżek odpowiedział, że "w sprawie ideologii LGBT jest duży problem", bo "trzeba ją dobrze zdefiniować". - Cała ta ostatnia jałowa dyskusja, której byliśmy świadkami przez ostatnie półtora miesiąca, nie wprowadziła do tematu praw czy sytuacji osób LGBT absolutnie nic. To było zmarnowane półtora miesiąca, (ta dyskusja) dla tego środowiska zrobiła więcej złego niż dobrego - mówił.

Wyjaśnił, że w tej sprawie chodzi o "postawę społeczną, także przedstawicieli tej ideologii i tego ruchu". - Oni wzięli na sztandary postaci niefortunne, jak na przykład Michała Sz. - wskazał, nawiązując do aktywistki Margot. - Jeżeli byśmy przeciwstawili sobie te wartości, o których mówi prezes Kaczyński, a po drugiej stronie Michała Sz., to niewątpliwie stawiam się po stronie wartości, o których mówi prezes Kaczyński - stwierdził.

Strzeżek: jałowa dyskusja o LGBT nie wprowadziła do tematu praw czy sytuacji tych osób absolutnie nic TVN24

Lubnauer: Polski Kościół jest na dobrej drodze w tym samym kierunku, co Irlandia

Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej zwróciła w programie uwagę, że "pojęcie ideologia LGBT w ogóle nie istnieje". - Jeżeli spojrzymy do jakiejkolwiek encyklopedii i przetłumaczymy na (język) angielski to okazuje się, że ideologia LGBT po angielsku znajduje się tylko w odniesieniu do Polski jako obiekt ataku i wymyślona idea, która ma na celu atakowanie środowiska społeczności LGBT - stwierdziła.

- Ciekawe, że Jarosław Kaczyński przyjął za przykład Irlandię. W Irlandii Kościół katolicki sam się zabił - powiedziała.

Problemy Kościoła w Irlandii miały swój początek w latach 90. Irlandczyków najpierw zaskoczyły doniesienia o znanych księżach, którzy, jak się okazało, mieli dzieci. Potem ofiary wykorzystywania seksualnego zaczęły publicznie mówić o swoich oprawcach. To jeden z wielu wątków dotyczących skandali w tamtejszym Kościele. - Polski Kościół jest na dobrej drodze w tym samym kierunku - oceniła Lubnauer.

Lubnauer wspomniała w programie o Kościele ojca Tadeusza Rydzyka. Jej zdaniem to "Kościół nienawiści, pełen wrogiego podejścia do bliźniego", który jest "jednym z elementów, który powoduje, że polski Kościół może dość szybko wypłoszyć wiernych". - Kościół polityczny, który stawia się po jednej stronie w politycznych rozgrywkach, który jest pełen nienawiści, nie zachęca wiernych do traktowania go jako wartość - stwierdziła.

Autor:akw/kab