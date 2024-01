Dyrektor Muzeum Auschwitz o "ohydnych, niemoralnych, politycznych wypowiedziach" w sprawie uchodźców

W ostatnich dniach wszyscy byliśmy zażenowanymi świadkami wykorzystywania tragedii ofiar Auschwitz w ohydnych, niemoralnych, politycznych wypowiedziach dotyczących uchodźców. Przerosło to granice tego, co jest dopuszczalne w cywilizowanym świecie - napisał dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński w oświadczeniu, które opublikowano w mediach społecznościowych. W ten sposób zareagował na skandaliczne stwierdzenia, które padły z ust Jana Pietrzaka i Marka Króla na antenie Telewizji Republika.

"Przerosło to granice tego, co jest dopuszczalne w cywilizowanym świecie" - podkreślił.

"Mam nadzieję, że prokuratura znajdzie środki prawne, by zapobiec temu typowi wypowiedzi i pociągnąć autorów do odpowiedzialności. Wolność słowa nie oznacza bowiem swobody głoszenia dyskryminacyjnych i odczłowieczających odezw. Odpowiedzialność za to ponoszą oczywiście zdemoralizowani autorzy owych obrzydliwych sformułowań, ale – niestety – także ci, którzy je nagłaśniają i czynią z nich szeroko rozreklamowane publiczne fakty" - przekazał Cywiński.

Skandaliczne wypowiedzi w telewizji Republika

W niedzielę na antenie Telewizji Republika satyryk i publicysta Jan Pietrzak powiedział. - Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy (...) tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców, ponieważ nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata. Nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy. Ich hasło witające przybyszów było nielegalne, pozatraktatowe, niezgodne z jakimikolwiek prawami. To jest nielegalna działalność niemiecka. Powinniśmy na to się uczulić w nadchodzącym roku, bo zdaje się, że na głowę zaczynają nam bardzo wchodzić.