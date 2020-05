"Święty Jan Paweł II rozumiał i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników"

W trudnym dla nas wszystkich czasie - gdy zmagamy się z pandemią koronawirusa i stawiamy pytania o przyszłość naszych rodzin oraz społeczeństwa - warto także zapytać o to, co On dziś miałby nam do powiedzenia? - pytają biskupi w liście z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II, przypadających 18 maja. "Jako pierwsze przychodzą nam na myśl słowa: 'Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi'" - czytamy.

List Prezydium Episkopatu Polski będzie odczytany w kościołach w niedzielę 17 maja, w przeddzień rocznicy urodzin papieża.

"Gdyby papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie"

Biskupi w liście z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II, przypominają w nim słowa, które papież wypowiedział w homilii rozpoczynającej pontyfikat w 1978 r.: "Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!".

"Tak, Chrystus wie, co każdy z nas nosi dziś w sobie, On doskonale zna nasze radości, niepokoje, nadzieje, lęki, tęsknoty. Tylko On ma odpowiedź na pytania, które stawiamy sobie w obecnej chwili" - napisali biskupi w liście.

"Gdyby papież Polak żył dzisiaj, na pewno dobrze rozumiałby osoby, które przebywają w izolacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, zmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież wielokrotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania mszy św. z wiernymi. Jego brat Edmund zmarł w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził się od chorej pacjentki, udzielając jej pomocy medycznej. Na jego płycie nagrobnej wyryto napis: 'Swe młode życie oddał w ofierze cierpiącej ludzkości'. By upamiętnić swego starszego brata, nasz święty Papież trzymał na swoim biurku lekarski stetoskop. Święty Jan Paweł II rozumiał i cenił pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pracowników medycznych, za których często się modlił i z którymi się spotykał" - czytamy w liście.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że papież z Polski odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. "Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie. Już w 2002 roku papież wzywał przecież cały Kościół do wypłynięcia na głębię cyberprzestrzeni" - wskazują biskupi. "Dzisiaj, gdy w czasie pandemii koronawirusa świat walczy o każde ludzkie życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II domagał się ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci" - dodają.

Św. Jan Paweł II PAP/picture alliance

"Sytuacja dramatyczna, zagrożenie życia ogromne"

W liście przywołano też słowa kardynała Stanisława Dziwisza opisujące chwilę zamachu na życie św. Jana Pawła II: "Pamiętam, że w momencie zamachu na Placu św. Piotra papież zachował duży spokój i opanowanie, choć sytuacja była dramatyczna, a zagrożenie życia ogromne. Pytany przeze mnie, potwierdził, że odczuwa ból spowodowany przez rany, pokazał też ich miejsca. Nie można jednak mówić o żadnej panice. Zanim stracił świadomość, od razu też zawierzał się Maryi i mówił, że przebacza temu, który do niego strzelił".

"Spoglądałem na niego, prosząc w modlitwach o dar wierności Ewangelii"

Biskupi cytują również papieża Franciszka, który we wstępie do książki "Święty Jan Paweł II, 100 lat. Słowa i Obrazy", opublikowanej w Watykanie z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II, wyznał: "Wiele razy w czasie mojego życia kapłańskiego i biskupiego spoglądałem na niego, prosząc w moich modlitwach o dar wierności Ewangelii, tak jak on dawał o niej świadectwo".

Autor:kb/adso/kwoj

Źródło: KEP, TVN24