18 lat temu zmarł Jan Paweł II

Cała energetyka i paliwa to jest państwo, to jest monopol państwa. Tu ceny poszły bardzo ostro do góry. Teraz obniżają się, ale nie w tym tempie, co obserwujemy gdzie indziej za granicą - mówił w "Faktach po Faktach" były szef polskiej dyplomacji i były minister finansów Andrzej Olechowski. - Natomiast żywność jest dla mnie tajemnicą - przyznał, dodając, że w innych krajach ceny produktów żywnościowych "tak nie wzrosły".