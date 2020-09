Jackowski: jeżeli urzędnik państwowy powołuje się na jakieś fakty, to powinien mieć wiedzę sprawdzoną

"Jeżeli w przestrzeni publicznej urzędnik państwowy powołuje się na jakieś dane czy fakty, to powinien mieć wiedzę ugruntowaną"

- Co do samej idei, do której rzecznik nawiązuje, może nie w tej wypowiedzi, ale ogólnie, to ja podzielam ten pogląd, który jest zapisany w konstytucji, że jeżeli chodzi o przekonania dzieci, prawo do sposobu wychowania, do określania światopoglądu - żeby dzieci były wychowywane zgodnie ze światopoglądem ich rodziców. Szkoła powinna to absolutnie gwarantować - ocenił senator PiS.