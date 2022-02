Patriota, opozycjonista, poseł, prezydencki doradca. Rocznica śmierci Jana Lityńskiego

W 1980 roku, po utworzeniu NSZZ "Solidarność", był jednym z doradców władz związku. W stanie wojennym został internowany do września 1982, później aresztowany. Gdy w 1983 roku nie wrócił do więzienia z przepustki, wystosowano za nim list gończy (na mocy amnestii z 1986 roku list anulowano, potem umorzono postępowanie karne). Działał w podziemiu, a następnie jawnie jako członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" regionu Mazowsze. W 1989 roku był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu.

Po upadku komunizmu przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich, najpierw jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", a następnie Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Od 2010 do 2015 roku pełnił funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw kontaktów z partiami i środowiskami politycznymi.

"Człowiek, który nie wykluczał"

- To była olbrzymia odwaga, to był heroizm. Wszyscy KOR-owcy to były osoby niezwykłe, bardzo waleczne, ale zarazem bardzo skromne. Dzisiaj byśmy powiedzieli - empatyczne. Dobro innych było dla nich bardzo ważne - mówiła Labuda.

- On był już wtedy ważnym działaczem opozycji, ja licealistą, który chciał jakoś pomagać. Ta znajomość zmieniła się we współpracę. Jana cechowała wielka odwaga, której jednak - już w wolnej Polsce - towarzyszyło dużo zdrowego rozsądku, umiaru i zdolności szukania porozumienia - podkreślał były prezydent.

"Bohaterowie, o których trzeba mówić"

- To jest wielka odpowiedzialność dla nas wszystkich, dlatego, że Jacek Kuroń, Henryk Wujec, Jan Lityński, Tadeusz Mazowiecki, to są ludzie bez których nie byłoby polskiej wolności. To są ludzie, bez których nie byłoby "Solidarności", to są ludzie, którzy obronili nasze sumienie, w bardzo trudnych czasach, to są ludzie, którzy są wyznacznikiem dla mojego pokolenia i musimy zrobić wszystko, żeby byli wyznacznikiem również dla innych pokoleń – mówił podczas odsłonięcie muralu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.