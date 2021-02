"Społecznik w każdym calu", "zero pozy bohatera historii"

Jego droga życia była przepełniona lubieniem ludzi i szanowaniem ludzi - tak o zmarłym Janie Lityńskim mówił w TVN24 socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Ireneusz Krzemiński. Inny socjolog z UW, profesor Paweł Śpiewak wskazywał, że był on "człowiekiem spełnionym". - Społecznik w każdym calu - powiedział o nim historyk, profesor Tomasz Nałęcz.

W niedzielę zmarł Jan Lityński, działacz opozycji antykomunistycznej, po 1989 roku kilkukrotnie wybierany na posła. Przez pięć lat pracował jako doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Miał 75 lat.

"To był człowiek spełniony"

Profesor Paweł Śpiewak, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego mówił, że Lityński był "człowiekiem spełnionym". - Wszystko co robił, robił z własnego wyboru, bez żadnej konieczności, robił wszystko najlepiej jak tylko potrafił i jak tylko mógł. I we wszystkim co robił, wszystko co osiągnął, było spełnieniem. To jest dla mnie w pewnym sensie definicja człowieka szczęśliwego. Niezależnie od tego, jakie miał problemy, to był człowiek w pełni spełniony - wskazywał.

"Gest ratowania tego psa oddaje cały kierunek życia Janka"

Inny socjolog z UW, profesor Ireneusz Krzemiński mówił, że droga życia Lityńskiego była przepełniona "lubieniem ludzi i szanowaniem ludzi".

Zwracał też uwagę na okoliczności śmierci Lityńskiego. Jak ujawnili przyjaciele i znajomi zmarłego, Lityński utonął, próbując ratować psa, pod którym załamała się kra.

Jak powiedział Krzemiński, "gest ratowania tego kochanego psa oddaje cały kierunek życia Janka".

- Jeżeli coś kochamy, jeżeli coś lubimy, jesteśmy przywiązani do tego, po prostu to ratujemy. Czujemy się odpowiedzialni za dobre życie tego drugiego, w tym przypadku psa. Ale to dotyczyło całej jego drogi, tych ludzi, którzy nawet nie zdają sobie sprawy, jakie mają w sobie właściwości, trzeba im to pokazać, trzeba ich ratować, żeby odkryli pełnię tych możliwości - mówił.

"Społecznik w każdym calu"

Lityńskiego wspominał również historyk, profesor Tomasz Nałęcz, który tak jak on był doradcą prezydenta Bronisława Komorowskiego. Powiedział o nim, że był to "społecznik w każdym calu, człowiek życzliwy ludziom, otwarty na innych ludzi, otwarty na inne myślenie". - Zero doktrynerskiego myślenia, zero pozy bohatera historii, bo to był naprawdę człowiek równy takim postaciom jak Jacek Kuroń, Adam Michnik, Władysław Frasyniuk - zwracał uwagę.

- Jestem historykiem, więc wiedziałem, co znaczą zasługi Jana Lityńskiego dla Polski, ale gdyby ktoś tego nie wiedział, to w tym sympatycznym człowieku, momentalnie skracającym dystans, by się takiego herosa polskiej historii nie dopatrzył. Takim był właściwie do ostatnich chwil swojego życia - dodał Nałęcz.

