- Widać było, że on cały czas szedł wyraźnie do przodu. Nie pamiętam protestów, w których by nie uczestniczył, w które nie byłby zaangażowany. Walczył o wolność słowa, o obronę ludzi, walczył z ich krzywdą. To było niesamowite, że w takim systemie, który po prostu karał za tego typu działalność, Janek był karany, ale potem wychodził z więzienia, otrzepywał ubranie, robił swoje - powiedziała.

Zofia Romaszewska razem z Janem Lityńskim w latach 70. XX wieku jeździła do Radomia, gdzie Lityński pomagał Romaszewskim w Biurze Interwencyjnym KSS "KOR". Ciągnęło go do ruchu robotniczego. - Pamiętam, że był taki pomysł, że będziemy tych robotników sprowadzać do Warszawy i przybliżać ich do tego naszego inteligenckiego środowiska, to zresztą wychodziło bardzo rozmaicie i czasami bardzo komicznie, robiliśmy to przez wiele miesięcy - podsumowała Romaszewska.