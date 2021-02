"Jasiek był szalenie skromnym człowiekiem, który nie rozpychał się łokciami"

"Umiał rozmawiać w sposób niewykluczający drugiej osoby"

Jan Lityński był jednym z pierwszych działaczy KOR-u, którzy upublicznili swoje adresy, stając się pierwszą jawną opozycją antykomunistyczną. - To była olbrzymia odwaga, to był heroizm. Wszyscy korowcy to były osoby niezwykłe, bardzo waleczne, ale zarazem bardzo skromne. Dzisiaj byśmy powiedzieli - empatyczne. Dobro innych było dla nich bardzo ważne - mówiła Labuda.