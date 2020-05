Minister porównał działanie obrońców praw zwierząt do hitlerowskiej propagandy. "Idzie atak na rolnictwo"

"To rolnicy dbają o zwierzęta, nie ekolodzy. Idzie wielki atak na rolnictwo" - ocenił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Według niego, z rolnictwem toczy się "cywilizacyjna wojna". "Organizacje tak zwanych obrońców zwierząt doskonale wpisują się w ten cały mechanizm" - powiedział.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski do kolejnej wersji ustaw tworzących tak zwaną tarczę antykryzysową zgłosił zakaz odbierania właścicielom maltretowanych zwierząt przez organizacje broniące ich praw.

- Przebierańcy wchodzą, lekceważąc przepisy ochronne, nie tylko w sposób skandaliczny zajmują zwierzęta – to jest często źródło utrzymania dla tych organizacji (...), ale stwarzają realne zagrożenie roznoszenia choroby i twierdzą, że ich żadne przepisy nie obowiązują - komentował Ardanowski 16 kwietnia podczas internetowej konferencji "Rolnictwo w czasie kryzysu". Wypowiedź spotkała się ze sprzeciwem obrońców praw zwierząt.

Ardanowski: rolnicy dbają o miliony zwierząt w Polsce

"Rolników próbuje się uczynić odpowiedzialnymi za zmiany klimatyczne, za rabowanie przyrody, za niszczenie środowiska, co jest nieprawdą. Rolnicy są kustoszami przyrody, dbają o miliony zwierząt w Polsce, o ich dobrostan, warunki utrzymania" - tłumaczył minister rolnictwa.

Ardanowski ocenił jednocześnie, że patologie mają miejsce. "Ale czy patologiczne są zachowania tylko części głupich rolników, którzy biją swoje zwierzęta?" - pytał. "A kto wywozi psy do lasu? Kto zostawia zwierzęta na drogach, bo trzeba jechać na wczasy za granicę i nie wiadomo, co zrobić z psem? To rolnicy tak robią?" - pytał.