Wspólnie wziął kredyt na mieszkanie, ale mieszkania nie ma. Poseł Kanthak tłumaczy

76-letni Nicolas Toledo jest jedną z ofiar śmiertelnych strzelaniny na przedmieściach Chicago, do której doszło w czasie parady z okazji amerykańskiego Dnia Niepodległości. Jak podał "New York Times", mężczyzna nie chciał uczestniczyć w wydarzeniu, ale zmusiły go do tego jego problemy zdrowotne i potrzeba nieustannej opieki ze strony członków rodziny.