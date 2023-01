Kumoch: odchodzę z Kancelarii Prezydenta. Zastąpi go Marcin Przydacz

Jakub Kumoch poinformował w czwartek o tym, że odchodzi z Kancelarii Prezydenta. "Wspieranie Rzeczypospolitej w pierwszych miesiącach wojny i udział w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich był dla mnie zaszczytem. Niestety sytuacja rodzinna i permanentna rozłąka z najbliższymi, okazały się dla mnie i moich dzieci sprawą nie do przezwyciężenia" - przekazał w oświadczeniu. Kilka godzin później kancelaria poinformowała, że Kumocha zastąpi Marcin Przydacz, który jest obecnie podsekretarzem stanu w MSZ.

Jakub Kumoch napisał w mediach społecznościowych, że zakończona w środę wizyta w Lwowie była jego "ostatnim projektem w służbie dla Pana Prezydenta". Podkreślił, że z kancelarii odchodzi "na własną prośbę, za zgodą Szefa i zgodnie z ustaleniami sprzed paru miesięcy". Dochodzi do tego "po półtora roku bardzo intensywnej pracy" w roli sekretarza stanu i szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Dodał, że teraz "może zdradzić kulisy" decyzji. Napisał, że do Andrzeja Dudy zwrócił się z prośbą o powrót do służby zagranicznej w październiku, jednak do wykonania było jeszcze wiele zadań, a poza tym należało znaleźć jego następcę.