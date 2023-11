Jest czwartą osobą w państwie. Jakie kompetencje ma premier?

Kompetencje premiera. Czym się zajmuje

Odpowiedzialność premiera i członków rządu

Rząd i premier ponoszą odpowiedzialność również przed Sejmem, który może wyrazić wobec niego wotum nieufności. Wniosek w tej sprawie składa co najmniej 46 posłów, wskazując imiennie kandydata na nowego premiera. Jeśli zostanie przyjęte większością ustawowej liczby posłów, prezydent przyjmuje dymisję całego rządu oraz powołuje nowego premiera, wskazanego we wniosku przez Sejm oraz na jego wniosek pozostałych członków rządu. Sejm może wyrazić wotum nieufności również pojedynczemu ministrowi, na wniosek co najmniej 69 posłów. Jeśli zostanie przyjęte, prezydent odwołuje tego ministra.

Wotum nieufności nie jest tym samym, co wotum zaufania, czyli uchwała parlamentu wyrażająca aprobatę dla rządu. Prezes Rady Ministrów może w czasie swojej kadencji zwrócić się do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania, zazwyczaj po to, by uzyskać akceptację dla prowadzonej przez jego gabinet polityki. Jeśli go nie uzyska, zobowiązany jest do złożenia dymisji rządu. Jak pisaliśmy wyżej, wotum zaufania jest również konieczne do powstania każdego nowego rządu. Przyjmuje się je bezwzględną większością głosów (czyli więcej "za" niż "przeciw" i wstrzymujących się), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.