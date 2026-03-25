Te imiona były bardzo popularne. Obecnie nikt ich nie nadaje

"Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności" - przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, informując w lutym o najczęściej nadawanych imionach w 2025 roku.
Zofia, Hanna, Maria, Antoni, Ignacy, Leon - to tylko kilka imion, które w ostatnim ćwierćwieczu zyskały na popularności. Z drugiej strony nie brak imion, które niegdyś były popularne, a obecnie nie wybiera ich niemal nikt. Z danych zgromadzonych przez USC wynika na przykład, że w ubiegłym roku nie urodziła się żadna Kazimiera. Tymczasem z rejestru PESEL dostępnego na rządowej stronie dane.gov.pl wynika, że w Polsce żyje ponad 150 tysięcy Kazimier (stan na 20 stycznia 2026 r.). Mężczyzn o imieniu Wacław jest w Polsce 24 tys. Ale tego imienia również nikt nie otrzymał w 2025 roku.
Wybrane żeńskie imiona, których w 2025 roku nie otrzymał nikt
- Donata
- Krzysztofa
- Fryderyka
- Wiesława
- Iwa
- Odeta
- Czesława
- Eugenia
- Józefa
- Sawa
- Emiliana
- Fabiola
- Nawojka
- Nawoja
- Gertruda
- Maurycja
- Genowefa
- Zenobia
- Bona
- Zora
- Teofila
- Wisława
- Nasturcja
- Kazimiera
- Hortensja
- Władysława
- Seweryna
- Zdzisława
Wybrane męskie imiona, których w 2025 roku nie otrzymał nikt
- Donald
- Celestyn
- Emiliusz
- Narcyz
- Ferdynand
- Justyn
- Wacław
- Patrycjusz
- Bożydar
- Euzebiusz
- Eligiusz
- January
- Apolinary
- Salwator
- Eustachy
- Zygfryd
- Izydor
- Onufry
- Zawisza
- Sobiesław
- Leokadiusz
- Bonifacy
Wśród imion, których w 2025 roku nie otrzymało żadne dziecko, znajdziemy również takie, które często uchodzą za zdrobniałe formy, ale funkcjonują także jako osobne imiona i nosi je w Polsce nawet po kilkaset osób (lub kilkanaście tysięcy, jak w przypadku Magdy). To na przykład Ania, Kasia, Aga, Zosia, Basia, Zbyszek, Jurek, Tomek czy Jarek.
Źródło: tvn24.pl
