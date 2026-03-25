Te imiona były bardzo popularne. Obecnie nikt ich nie nadaje

Oskar Sobolewski: odpowiedzi na to, jak walczyć z niską dzietnością, raczej nie ma Źródło: TVN24+

"Nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy. Te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności" - przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, informując w lutym o najczęściej nadawanych imionach w 2025 roku.

Zofia, Hanna, Maria, Antoni, Ignacy, Leon - to tylko kilka imion, które w ostatnim ćwierćwieczu zyskały na popularności. Z drugiej strony nie brak imion, które niegdyś były popularne, a obecnie nie wybiera ich niemal nikt. Z danych zgromadzonych przez USC wynika na przykład, że w ubiegłym roku nie urodziła się żadna Kazimiera. Tymczasem z rejestru PESEL dostępnego na rządowej stronie dane.gov.pl wynika, że w Polsce żyje ponad 150 tysięcy Kazimier (stan na 20 stycznia 2026 r.). Mężczyzn o imieniu Wacław jest w Polsce 24 tys. Ale tego imienia również nikt nie otrzymał w 2025 roku.

Wybrane żeńskie imiona, których w 2025 roku nie otrzymał nikt

Donata

Krzysztofa

Fryderyka

Wiesława

Iwa

Odeta

Czesława

Eugenia

Józefa

Sawa

Emiliana

Fabiola

Nawojka

Nawoja

Gertruda

Maurycja

Genowefa

Zenobia

Bona

Zora

Teofila

Wisława

Nasturcja

Kazimiera

Hortensja

Władysława

Seweryna

Zdzisława

Wybrane męskie imiona, których w 2025 roku nie otrzymał nikt

Donald

Celestyn

Emiliusz

Narcyz

Ferdynand

Justyn

Wacław

Patrycjusz

Bożydar

Euzebiusz

Eligiusz

January

Apolinary

Salwator

Eustachy

Zygfryd

Izydor

Onufry

Zawisza

Sobiesław

Leokadiusz

Bonifacy

Wśród imion, których w 2025 roku nie otrzymało żadne dziecko, znajdziemy również takie, które często uchodzą za zdrobniałe formy, ale funkcjonują także jako osobne imiona i nosi je w Polsce nawet po kilkaset osób (lub kilkanaście tysięcy, jak w przypadku Magdy). To na przykład Ania, Kasia, Aga, Zosia, Basia, Zbyszek, Jurek, Tomek czy Jarek.

Redagowała Anna Zaleska