Jakąś Wiktorię zabił. Ich jedyne dziecko

Mateusz H. sam się do wszystkiego przyznał tego samego dnia babci, dziadkowi, bratu, narzeczonej, policji, później w prokuraturze i na końcu w sądzie. Ale uważał, że zgwałcił Wiktorię po tym, jak ją udusił. Inaczej niż powołany przez sąd biegły lekarz, który w oparciu o obrażenia Wiktorii ustalił, że żyła w trakcie gwałtu, mogła być nieprzytomna.

Przed sądem H. chciał poddać się leczeniu w zakładzie psychiatrycznym. Prokuratura domagała się najsurowszej kary i tak się stało. Mateusz H., w chwili zbrodni 19-letni, został skazany na dożywocie. Wyrok za zabicie i zgwałcenie 18-latniej Wiktorii z Bytomia wydał 4 czerwca Sąd Okręgowy w Gliwicach.

Zanim sędzia podjął taką decyzję, zanim wysłuchał mów końcowych stron, poddał H. badaniom. Przez kilka tygodni obserwowali go seksuolog i psychiatrzy. I doszli do takiego samego wniosku - że H. ma antyspołeczne zaburzenie osobowości.

Osobowość kształtuje się od urodzenia. Zaburzenia można zdiagnozować po 18. roku życia, gdy osobowość jest już ukształtowana. Antyspołeczne zaburzenie ma od 1 do 3 procent społeczeństwa, 75 procent osób osadzonych w więzieniach, 99 procent skazanych za przestępstwa seksualne.

Biegły seksuolog stwierdził u H. także sadyzm seksualny. H. miał substytut, jak nazwał w sądzie swoją narzeczoną, i uprawiali seks. Ale w tym zaburzeniu nie tyle chodzi o seks, co o przemoc. Rozkosz sprawia zadawanie bólu, dominacja. Nekrofilia jest pełną dominacją.

- Wiktoria miała tylko 18 lat. Miała prawo być beztroska, miała prawo tańczyć, bawić się - mówił w sądzie Waldemar Bogdan, pełnomocnik rodziców pokrzywdzonej.

- Oskarżony łatwego dzieciństwa nie miał - mówił z kolei Marcin Runowski, obrońca Mateusza H. - Nad oskarżonym znęcano się. Psychicznie, fizycznie.

Chciał odzyskać kontrolę nad swoim życiem, tak tłumaczył swoją zbrodnię. Zamordował przypadkową osobę.

- Niefart straszny, że córka się na niego napatoczyła - mówi Mariusz.

Mateusz oskarżony o zabójstwo i zgwałcenie Wiktorii Źródło: Małgorzata Goś

Wrócę

- Uważaj na siebie - powiedział jej w piątek wieczorem. Był 11 sierpnia 2023 roku.

Powiedziała rodzicom, że będzie z koleżankami na ogródkach działkowych. Aha, pewnie wybiera się znowu na dyskotekę do Katowic. I co, mieli ją przypiąć do kaloryfera? Była dorosła, miała swoje pieniądze. Byleby pilnowały jedna drugą, byleby wracały grupą, zawsze jej to powtarzali.

- Uważaj na siebie i nie ufaj za bardzo obcym.

Wstąpiła po drodze do mamy, do pracy, do warzywniaka. Przytuliła się, pocałowała w policzek. Nigdy tak nie robiła. Były przyjaciółkami, ale nigdy tak nie robiła.

- Jestem taka zmęczona.

- To nie idź, gdzie będziesz szła, odpocznij.

- Wrócę rano, prześpię się i pójdziemy na zakupy.

- Uważaj i pamiętaj, że jak się wychodzi w trzy, to się w trzy wraca.

I poszła. W czarnej sukience za kolana, na ramiączkach. Taka szczuplutka, taka elegancka, taka radosna.

Chciała się wytańczyć.

Mieli tylko ją. Agnieszka nie chciała więcej dzieci, nie dałaby rady wychować więcej dzieci porządnie. Mariusz zrobił łazienkę, bo ubikacja była w sieni, zrobił kominek, bo stary piec kaflowy ledwo grzał, okna wymienił na plastikowe i kupił klimatyzator, bo z ulicy szedł jak nie ziąb, to hałas i gorąco.

Bo ona się urodziła.

Całe jej życie mieszkali w ruderze. Strach było wyjść ze śmieciami po zmroku. Klatka schodowa była jak z horroru, a teraz stawiana jest za wzór metamorfozy miasta.

Miasto Bytom, nieremontowane od wojny, zdegradowane i opuszczone przez kopalnie, pogrążone w dziedziczonej bezradności, rewitalizuje się po śmierci Wiktorii, robi ludziom łazienki i kaloryfery.

Bytom się rewitalizuje, odnawia budynki Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Dobrze im się żyło na tym skrzyżowaniu w samym centrum, wszędzie na nogach pięć minut. W czwartej klasie dali córce klucz na szyję. Patrzyli z tego okna, na którym teraz stoi jej portret i świeczka, jak maszeruje, taka maleńka, taka radosna. Agnieszka wybiegła i szła parę kroków za nią drugą stroną ulicy. Miała takie odstające uszy, nic sobie z tego nie robiła, tak jak nie maskowała piegów. Nasza modelka. Tyle zdjęć po niej zostało. Taka szczuplutka, nie umiała przytyć, chociaż chodziła na fast foody.

"Wyjdź na plac" - dzwoniły koleżanki. Nie, bo ona idzie na fast food z tatą.

Sama sobie wybierała szkoły. Fryzjerstwo czy cukiernictwo?

- Wika, ty przypalasz wodę na herbatę. Ale to będzie twój zawód, to jest twoje życie.

I już składała papiery, już załatwiała praktyki. Poszła na fryzjerstwo i uczyła się dalej. Chciała mieć swój salon paznokci, miała do tego talent. Chciała tatuaż.

- To jest twoja ręka, jesteś prawie dorosła, masz siedemnaście lat, tylko idź do studia - jak długo tata miał zabraniać.

I na początek wytatuowała sobie daty urodzin rodziców. Chciała kolczyk w języku i przekłuła sobie razem z mamą. Chciała psa i pewnego dnia po prostu go przyprowadziła.

- Tata, mam psa.

- Dobra, niech już zostanie.

Wiedziała, czego chce od życia. Chciała mieć swoje pieniądze i poszła na wózek widłowy do hurtowni części samochodowych, i jeszcze na ochroniarkę, jeździła na eventy po całej Polsce. Taka elegancka. Taka zmęczona wróciła z pracy w ten piątek.

- Nie idź!

- Wrócę.

Byli z niej tacy dumni. Że się uczy, że pracuje, że ma na siebie pomysł. Sama sobie opłaciła osiemnastkę.

- Tata, tylko bez dorosłych.

- Dobra, ufam ci.

Wynajęła salę na 30 gości, bawili się do rana, sama młodzież i żadnej bójki. Miała tylu znajomych, w kosza grali, w nogę, chodzili na basen, na siłownię, malowali sobie wspólnie pokoje, a na pogrzebie tłumy, do dzisiaj palą znicze.

Sama sobie opłaciła kurs na prawo jazdy, właśnie miała zdawać egzamin. Na dziewiętnastkę miała dostać skok na bungee. Za miesiąc miała mieć te urodziny i pochowali ją jako osiemnastolatkę. Nie mogła się tego bungee doczekać. Tak chciała żyć.

- Nie idź.

Chciała się wytańczyć.

Więcej jej nie było w domu, niż była. Jak słyszą klucz w drzwiach, to pierwsza myśl: Wika wraca. Wróci i pójdzie z mamą na zakupy. Lubiły chodzić razem do galerii handlowej. Agnieszka do dzisiaj, jak idzie przez galerię, to czuje, jakby ona szła obok. Jak wyszły rano, to wracały wieczorem.

- Wikusia, nogi mnie bolą.

- Mama, zaraz siądziemy na kawę.

Musiała oblecieć wszystkie sklepy, żeby na koniec wrócić po najładniejsze ciuchy. Miała swój gust i ją też umiała ubrać. Taka szczęśliwa była z mamą w tej galerii. Tyle rzeczy robiły razem. Kłóciły się i zaraz przepraszały.

- Mama, przepraszam.

- Wikusia, przepraszam.

Została bez niczego

Planowały to od środy. Wiktoria i dwie koleżanki. To miał być babski wypad. Chłopak jednej z nich prawie się o to obraził. To w takim razie po nie przyjedzie.

Spotkały się na ławkach na boisku, tam, gdzie zwykle. Wypiły wódkę, kto tak nie robi, żeby nie przepłacać w klubie, i wsiadły w autobus do Katowic. Było przed północą. Przed klubem wypiły jeszcze trochę. Kto nie pije, żeby się rozkręcić. A w klubie jedno piwo na trzy. Jeden drink na trzy. Jakiś niebieski. Ktoś znajomy postawił. Zrobiło jej się niedobrze. Położyła się w loży. Siedziały obok niej na zmianę, podawały wodę. Wstała po godzinie. Poszły tańczyć.

- No to zbieramy się, dziewczyny, już po czwartej, chłopak w drodze, zaraz tu będzie.

- A Wiktoria gdzie? Znowu śpi?

Miała twardy sen. Jak tata. Uwielbiała spać i nic jej nie mogło zbudzić. Może wymiotuje? Może tańczy? Może wyszła? Wiedziała, że szukały jej 40 minut? W końcu zabrały z szatni jej torebkę, klucze, portfel, kurtkę, rozładowany telefon.

Bo miały jedną szafkę na trzy.

I odjechały.

I została sama. Bez niczego została.

Wiktoria pojechała z koleżankami na dyskotekę do Katowic Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Pisała i dzwoniła do nich przed szóstą z telefonu jakiejś obcej nastolatki, że jest pod dyskoteką i czeka na nie.

"Przyjedźcie po nią, bo jest źle" - pisała do nich ta obca dziewczyna.

"Trzeba się było nie gubić. Nie ma mnie w domu i śpię" - odpisała jedna.

"Czy mogę przyjechać do ciebie?" - prosiła Wiktoria każdą po kolei.

"Jedź do swojego domu".

"Dobra, masz tu kod od mojego domofonu".

Zapisała kod na nadgarstku i poszła na tramwaj o 6.40. Bez telefonu, bez pieniędzy. Za kilkanaście minut miała być u koleżanki w Bytomiu.

Nie odjechała tym tramwajem.

Przystanek

Zobaczył ją na przystanku autobusowym. Leżała na ławce, wyglądała na pijaną. Zobaczył zmierzwione włosy, długie, kruczoczarne, rozrzucone na wszystkie strony, zasłaniające twarz. Od kilku miesięcy chodził z myślą, żeby kogoś zabić. O niej tak nie pomyślał. Nie w tym momencie. Wtedy chciał pomóc. Ale nie podszedł do niej, gdy leżała tam sama, w samej sukience, bez torebki, bez niczego.

Mateusz zobaczył Wiktorię na przystanku w Katowicach Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Wsiadła do tego samego autobusu, co on.

Wracał z nocnej zmiany w fabryce opakowań plastikowych. Nienawidził tej pracy. Jazda tym autobusem to jest dla niego koszmar. Nie chodzi na dyskoteki. Nie chodzi do restauracji. Unika tłumów. Dzisiaj na działce u babci jest impreza rodzinna, a on nie umie jeść, nawet przy swoim bracie. Jak brat z babcią dali mu tort na urodziny, to wziął kawałek i odwrócił się do ściany. Nie lubi, jak patrzą, jak je. Nie lubi ludzi. Ludzie są źli. Tylko babcia go nie ocenia. Niedawno babcia zabrała go do galerii handlowej i kupiła mu papugi - to był straszny dzień. W kościele ledwo łapał powietrze i cały się trząsł, babcia musiała trzymać go mocno za rękę. Tylko dla babci tam chodził. Najlepiej czuje się w lesie. I równocześnie zżera go samotność.

Był sobotni poranek w środku wakacji. Ona była w sukience na ramiączkach, a on w bluzie z kapturem, długich spodniach, butach za kostkę i skórzanych rękawiczkach. Nie interesowała go ta sukienka. Nie interesowała go seksualność. Zauważył kwiaty, wytatuowane od ramienia po nadgarstek, węża między kwiatami, trupią czaszką i daty urodzin jej rodziców, tajemnicze dla niego cyfry.

Rodzice? Ojciec odszedł, jak on miał trzy lata. A matka to suka.

Zauważył to wszystko, zauważył kolczyki w uszach, w nosie, na języku, łańcuszek na szyi, biały pierścionek na środkowym palcu, przezroczystą gumkę sprężynkę na nadgarstku, ale jego to nie interesowało. Nie lubi epatowania seksualnością. Nie lubi siebie. Nie pokazuje swojej skóry. Wstydzi się swojej wątłości. Ubiera trzy pary spodni, żeby zmienić kształt nóg. Podobają mu się w sobie tylko dłonie. Tłucze lustra. Obraca lustra na drugą stronę. Nie ma zdjęcia na Facebooku. Kaptur na głowę, okulary przeciwsłoneczne i dopiero wychodzi z domu. Bez okularów przeciwsłonecznych nie spojrzałby nikomu w oczy. Nie lubi, jak na niego patrzą.

- Skrzat! Skrzat! - krzyczeli za nim w podstawówce.

- Skrzat! Skrzat! - śmiała się matka i zamykała w osobnym pokoju.

Najchętniej wychodzi nocą. Chodzi wtedy po mieście i rozmyśla, kogo by tu zabić. Jak inni chodzą na zakupy, żeby zapomnieć o wszystkim.

Siedział z tyłu, tyłem do kierunku jazdy, a ona wsiadła ostatnimi drzwiami i przeszła przez cały autobus przegubowy, siadając tyłem zaraz za kierowcą. Miała przed sobą wszystkich pasażerów, a on miał przed sobą uciekającą drogę. Zerkał na nią przez ramię. Zasnęła. Sama. Pijana. Bez niczego.

Wiktoria miała wysiąść w Bytomiu, przespała przystanek Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Na Śląsku zaczynał się upalny dzień. Katowice, Chorzów, Bytom, zrośnięte jak jedno miasto. Tunel kamienic, a w tym tunelu autobus przegubowy i ona śpiąca w zasięgu jego wzroku. Autobus pustoszał. Za oknami na moment wyrosły drzewa. Bytom Arki Bożka. Bytom plac Sobieskiego. Bytom Dworzec. Bytom Stroszek. Zerkał. Spała. Chciał pomóc, ale nie podszedł na żadnym przystanku. Hej, dziewczyno, może powinnaś już wysiąść.

Minęli Bytom. Miała tu wysiąść i przespała swój przystanek. Nie wiedział o tym. Dlaczego on nie wysiadł w Bytomiu? Mieszkał w Radzionkowie - to między Bytomiem a Tarnowskimi Górami, trochę z boku, można się przesiąść w Bytomiu albo dopiero na końcu, w Tarnowskich Górach.

Wiktoria miała wysiąść w Bytomiu, przespała przystanek Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Nagle znikła mu z oczu. Spadła z siedzenia. Ktoś ją podniósł. Przesiadł się bliżej, żeby ją widzieć, jak znowu znajdzie się na podłodze.

Zbliżał się. Usiadł naprzeciw. Usiadł obok. Pochyliła się do przodu. On za nią. Chciał jej pomóc i obudził dopiero na końcu drogi. Podał rękę. Wstała. Objął ją. I tak wyszli. I tak przeszła w jego objęciach do dworcowej poczekalni.

W Tarnowskich Górach Wiktoria i Mateusz wsiedli do autobusu do Radzionkowa Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

O czymś rozmawiali. Zapraszał ją do siebie. Siedziała w pustym rzędzie krzeseł. Kucał przed nią. Kładł ręce na jej ramionach. Na kolanach. Na udach. Wyszedł do ubikacji i po dwóch minutach wracał pędem, dopóki nie upewnił się, że ona nadal tam jest. Zobaczył ją, zwolnił, podszedł spokojnie. Wyszedł na papierosa. Ale cały czas patrzył na nią przez szklaną ścianę dworca. Radzionków odchodził parę minut wcześniej.

- Chodź do mnie, prześpisz się, wydobrzejesz i wrócisz do domu.

Co mógł jej zrobić, taki uprzejmy, taki wątły.

Dworzec w Tarnowskich Górach - obraz Michała Ogińskiego Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Obudź mnie

To tu. To hotel, ale wynajmują lokale na dłużej. Tu mieszka od pół roku. W tej klitce. Początek sierpniowej soboty. Szczelnie zasłonięte okno. W łazience plamy krwi. Krwawi z dziąseł, bo nie myje zębów. Stolik, komputer, pełna popielniczka, pełno pustych paczek po papierosach, pełno opakowań po jedzeniu, pełne worki na śmieci, umywalka pełna brudnych naczyń, spleśniałe resztki jedzenia, karton zabawek erotycznych, zużyte prezerwatywy, dwie papugi w klatce.

Mateusz zaprosił Wiktorię do swojego mieszkania w Radzionkowie Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Tu jest łóżko.

"Tu Wiktoria. Wiesz gdzie mam torebkę? Piszę od typa" - napisała do koleżanki z messengera Mateusza H., z jego profilu na Facebooku, z jego telefonu.

Tu jest jego jedyne łóżko. To głupie. On też jest zmęczony, też nie spał całą noc. Może się położyć w nogach. Nie, bo to by była zdrada. Przecież ma narzeczoną.

- To obudź mnie za godzinę. Obudź mnie...

Zsunęła adidasy i zasnęła twardo w pół zdania.

Kruczoczarne zmierzwione włosy, rozrzucone na wszystkie strony, zasłaniały jej twarz. Usiadł na krześle, popatrzył w telefon. Wstał, chodził od okna do drzwi, paląc. Było przed dziewiątą. Położył się na podłodze. Nie mógł zasnąć. Było mu zimno. Zawsze było mu zimno, nigdy nie zdejmował bluzy i nawet latem nosił w plecaku rękawiczki. Nosił w plecaku skórzane rękawiczki i sznurek zawiązany w pętlę.

Wyszedłby, ale jest dzień i ona tu jest. Nie może zostawić otwartego mieszkania, a nie ma drugiego klucza. Ściskało go w żołądku, kłębiło się w głowie. Zjadłby te czipsy, ale ona tu jest i śpi. Nie może nawet zrobić sobie kawy, bo by hałasował. Przypalił się papierosem, żeby nie myśleć, żeby nie zabić.

Od pół roku tu mieszkał. Gdzie on nie mieszkał, odkąd ojciec ich zostawił. We Wrocławiu, w Lubinie, pod Lubinem, w coraz mniejszych miejscowościach, coraz bardziej na uboczu, w samochodzie, w przyczepie campingowej, przeprowadzka nie zawsze była taka zła, była szansą stać się kimś nowym, kiedy w poprzedniej szkole byłeś skrzatem. Poradnie psychologiczne przesyłały sobie jego teczkę. "Dziecko nie radzi sobie z emocjami, potrzebuje terapii". W końcu wysłali go na nauczanie domowe. Szkoła nie chciała brać odpowiedzialności, bo rozpędzał się na korytarzu, żeby wyskoczyć przez okno. Przypalał się, żeby o tym zapomnieć. Już wtedy palił, jako dzieciak. Miał trzynaście lat i zaczął pić. Nie jadł, żeby mniejszą ilością alkoholu osiągnąć cel. Upijał się do nieprzytomności.

- Zabierz mnie stąd - zadzwonił do babci.

- Zabierz z tej przyczepy. Zabierz z tego zimna. Zabierz od tej suki.

Od matki i jej kolejnego partnera.

- Zabierz, bo się powieszę.

Miał 16 lat i zachowywał się jak dziecko. Kładł babci głowę na kolanach. Był taki zdziwiony, że gotowała mu obiad. O nic nie prosił, niczego nie chciał, z niczego się nie cieszył.

- Po co kupiłaś mi buty zimowe? Nie prosiłem o to. Będę całą zimę chodził w trampkach.

Nie umiał brać. Chciał tylko, żeby głaskała go po twarzy i masowała plecy. Śmiał się wtedy w głos, tylko wtedy się śmiał.

Babcia chciała, żeby się uczył. Przyjeżdżała po niego do szkoły samochodem, bo jazda autobusem to był dla niego koszmar. Musiał mieć zawsze zasunięte kotary i bał się ciemności, spał przy świetle. Bał się liści za oknem kołysanych wiatrem, bał się cieni na ścianie rzucanych przez lampkę, bał się ciszy. Zasypiał w słuchawkach, podkręcał głośność, w ciszy słyszał słowa z przeszłości, których nie chciał pamiętać. Pogrążał się w mroku, jakby chciał zniknąć. Nie pozwalała mu wychodzić w nocy. Udawał, że śpi. Chciała go wziąć do psychologa. Nie, bo już był i mu nie pomogli. Czasem oderwała go od komputera i grali w scrabble.

Takie zdolne dziecko. Poszedł do szkoły rok wcześniej. Sam nauczył się angielskiego. I został blacharzem. Nawet to lubił. Ale nie mógł spać w nocy. Ciągle tracił pracę przez to, że zaspał.

Starszy brat pierwszy wyniósł się od matki. Nawet się za nimi nie obejrzała. Sama była z domu dziecka. Taka jak Mateusz. Nie chciała żadnej pomocy i lubiła chodzić nocą po mieście, jakby to było w genach.

Brat pierwszy mieszkał w tym hotelu. A potem przeniósł się do swojej narzeczonej i przekazał mu ten pokój. Zachowując drugi klucz, w tajemnicy przed nim, bo nie wiadomo, co mu strzeli do głowy.

O niczym nie decydował. Zmieniali mu ojców, domy, szkoły, psychologów. Zamykali w osobnym pokoju, a potem kazali wychodzić. Tę pracę w fabryce opakowań plastikowych załatwił mu wujek. Brat załatwił tę klitkę w hotelu. Babcia przynosiła obiady. Kupiła mu papugi, chociaż marzył o mrówkach. Nie nadał im imion. Jak skończył 18 lat, przestał chodzić do kościoła.

- Jak będziesz miał poranną zmianę, to śpij u mnie, to cię obudzę, a tu masz obiad.

- Nie prosiłem, wyrzucę.

I pił tylko napoje energetyczne przez cały tydzień. Na ostatnie urodziny przyniosła mu tort, razem z bratem. Nie wpuścił ich, bo akurat zadzwoniła narzeczona, której nie potrafił odmówić. Tydzień później zrobił im przyjęcie na przeprosiny. Usiadł w fotelu i nic nie ruszył. Czuł, że musi kogoś zabić, żeby odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Przypalił się papierosem.

Próbował ją obudzić, ale spała tak twardo. Chciał pomóc. Może jednak zabić. Rzucił monetą. Jak wypadnie orzeł, to zabije. Zawsze tak robił, jak stał przed trudną decyzją: w co zagrać na komputerze, co kupić do jedzenia.

Chciał, żeby wypadła reszka. Wypadł orzeł.

Mateusz zabił Wiktorię w swoim mieszkaniu w Radzionkowie Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Obudź ją

Messenger Mateusza H.:

13:07.

Koleżanka Wiktorii: Poszła ona do domu?

13:44.

Koleżanka: ??

14:12.

Koleżanka: Gdzie ona jest?

Wiktoria już wtedy nie żyła.

Mateusz: Śpi jeszcze. Ostrego kaca ma. Nie da jej się dobudzić wystarczająco, żeby doszła do domu.

Koleżanka: Obudź ją, bo ona ma iść do domu. Bo jej tata do mnie pisze.

Mateusz: Próbuję, ale niezbyt jest chętna. No, ale postaram się.

Koleżanka: Powiedz jej, że tata dzwoni i ma iść do domu. Nastrasz ją jakoś.

Mateusz: Jeśli będzie wiedział, gdzie jest, to będzie trochę lepiej?

Koleżanka: Dam ci numer do jej mamy i napisz sms że jesteś Mateusz i Wiktoria śpi u ciebie.

Napisał do mamy Wiktorii o 14:21: "Dzień dobry, nazywam się Mateusz. Wiktoria jest u mnie i z pewnością niedługo wróci".

Kontakt

Jaki Mateusz?

Od rana była niespokojna. O szóstej wyszła do pracy w warzywniaku i nic jej nie wychodziło. Dlaczego córka pocałowała ją wczoraj w policzek? Dziwne. Miała być rano. Przecież ma psa. Pies na nią czeka. Musi wyjść z psem. Zawsze z nim wychodzi i miały iść na zakupy.

Może zaraz pojawi się w drzwiach. Przychodzi do niej czasem do pracy. Po owoc, po pięć złotych.

Wiktoria została zamordowana w wieku 18 lat Źródło: archiwum rodzinne

Dlaczego się nie odzywa? Nigdy tak nie robi. A tu południe i nie dzwoni, nie pisze, telefon wyłączony.

Zadzwoniła do męża.

- Jest już Wika?

Mąż zaczął obdzwaniać koleżanki córki. I nagle o 14.21 przyszedł ten SMS: "Dzień dobry, jestem Mateusz, pani córka jest u mnie i niedługo wróci".

Zadzwoniła do niego. Nie odebrał.

Pomyłka

Sprawdził jej puls. Nie czuł swoich dłoni, były jakby poparzone. Przyłożył ucho do serca.

Pomylił się. To nic nie dało. Nie przyniosło ulgi. Zrobiło się gorzej. Jest problem. Jest ciało.

Schował je w materac. Ale nie dał rady podnieść.

Wyszedł, chociaż był dzień, a on nie lubi wychodzić przed zmrokiem, być wśród ludzi. Poszedł na działki na imprezę rodzinną, żeby porozmawiać z babcią, która go nie ocenia. Ojciec przy okazji wręczył mu banknot, spóźniony prezent na 19. urodziny - 50 złotych.

- A ty co taki blady?

- A nic.

Wyciągnął babcię do jej domu.

- Zrobiłem coś strasznego.

Już po drodze wszystko opowiedział, że poznał dziewczynę w autobusie, uprawiali seks, a teraz jest taka moda, że się poddusza w trakcie seksu i on przesadził, i ona nie żyje, i nadal tam jest. Nie poszła sprawdzić, bo boi się osób zmarłych.

- Jeśli to prawda, to musisz się zgłosić na policję.

- To jeszcze dziadka zapytam o radę.

Dziadka poprosił wprost, żeby mu pomógł pozbyć się ciała, chociaż nigdy o nic nie prosił. Dziadek nie chciał mieć z tym nic wspólnego.

- Zgłoś się na policję - powiedział.

Zadzwonił do brata.

- Zwabiłem dziewczynę i zabiłem, idę się powiesić.

To jakiś żart. Ale co on taki roztrzęsiony? Czemu płacze? Zapalił, chociaż dwa tygodnie temu rzucił palenie i zadzwonił do ojca. Ojciec był już na autostradzie, w drodze do domu, ze swoją nową rodziną, z nową żoną, z nowymi dziećmi i nie zamierzał zawracać. Matka? Od kilku lat w Holandii. Nikt Mateuszowi nie pomoże. Na stacji benzynowej kupił dwie ćwiartki za te 50 złotych od ojca i poszedł do lasu, gdzie czuje się najlepiej, i połknął tabletki, które wziął z mieszkania babci, i popił wódką, ale poczuł tylko mrowienie w nogach.

Zadzwonił do narzeczonej.

- Czy zawsze będziesz mnie kochać?

- Jakąś maszynę zabiłeś?

Myślała, że mówi jej o wypadku przy pracy.

- Losową osobę. Jakąś Wiktorię zgwałciłem i zabiłem, żeby odzyskać kontrolę nad swoim życiem, a teraz idę położyć głowę na obwodnicy.

Po cichu poprosiła rodziców, żeby wezwali do niego pogotowie.

Do nikogo to nie docierało. Prędzej, że sobie coś zrobi. Od dawna mówił o samobójstwie.

Zadzwonił na 112 i rozmawiał z dyspozytorem dwie godziny. Powiedział, gdzie zabił i uciekł. Uciekał, podając fałszywe lokalizacje. Chodził po lesie, jeździł autobusami, aż padła mu bateria w telefonie.

Po zabójstwie Mateusz ukrył się na ogródkach działkowych w Radzionkowie Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Ślady

Wieczorem zaczęli pisać w internecie, że Mateusz H. zamordował w Radzionkowie 18-letnią dziewczynę.

Mateusz H., jak ten, co do niej pisał o 14.21: "Dzień dobry, jestem Mateusz, pani córka jest u mnie i niedługo wróci".

Ale to się stało w Radzionkowie, a córka miała być na działkach w Bytomiu.

18 lat miała ta dziewczyna. Tyle co Wiktoria. Pokazała ten artykuł mężowi. O 19 poszli na policję zgłosić zaginięcie dziecka.

Odesłali ich na drugi komisariat, bo nie ma policjantów, wszyscy pojechali do Radzionkowa szukać mordercy tej 18-latki.

Wezwano koleżanki, z którymi Wiktoria miała być ostatniej nocy na działkach.

- Byłyśmy na dyskotece i Wiktoria z nami nie wróciła.

Na jakiej dyskotece? Dlaczego ją zostawiły? Mama do dzisiaj nie może zrozumieć, bo "jak się wychodzi w trzy, to się w trzy wraca". Przecież Wiktoria musiała gdzieś tam być. W końcu by ją znalazły. Przyniosły rzeczy Wiktorii, kurtkę, torebkę, telefon. Bez niczego ją tam zostawiły.

- No to nie ma już naszej Wiktorii - pomyślał tata. Nie mógł wziąć tabletek na uspokojenie, bo pracuje na rusztowaniach. Kazali mu zostać na komisariacie, a jej, żeby wróciła do domu i czekała na córkę.

W nocy przyszli do nich policjanci w rękawiczkach po ślad DNA Wiktorii. Bo przecież ona niczego przy sobie nie miała, torebki, portfela, dowodu.

To koniec

Wracał na działkę, tam, gdzie w dzień była impreza rodzinna. Ładował telefon i znowu uciekał. Ostatni raz wrócił o piątej nad ranem. "To koniec" - napisał na pudełku po ptasim mleczku. "Zniszczcie mój komputer bez przeszukiwania i zaopiekujcie się moimi papugami, nadajcie im imiona".

I wszedł do środka wersalki.

I leżał w tej wersalce trzy godziny.

Aż otworzyli tę wersalkę i go wyciągnęli.

Mateusz H. został zatrzymany dzień po zabójstwie Wiktorii na ogródkach działkowych w Radzionkowie Źródło: śląska policja

Niedziela rano, godzina później.

- Proszę przyjść zidentyfikować ciało. To pani córka?

Najpierw zaprzeczyła.

Taka młoda. Opuchnięte oczy. Pęknięta warga. Siniaki. Czerwone plamy na szyi. Zaczerwienione opuszki palców. Połamane paznokcie. Musiała walczyć. Jej jedyne dziecko.

Pokój córki

Mariusz poszedł prywatnie do psychologa, bo przecież musi wyprawić dziecku pogrzeb, niech mu przepiszą jakieś leki. Miasto Bytom rewitalizuje się. Robi ludziom łazienki i kaloryfery, chwali się budynkami po metamorfozie, a tu rodowity bytomianin traci jedyne dziecko i nikt nie przyszedł zapytać czy pomóc, jakby się nic nie stało. Większą opiekę dostaje ten, co zabił, niż pokrzywdzony. To go boli najbardziej.

Wiktoria całe życie mieszkała w ruinie w Bytomiu Źródło: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl

Wziął tabletki ten raz. Agnieszka też nie bierze. Poszli do ośrodka pomocy, jest tam darmowy psycholog, porozmawiali i była to dobra rozmowa.

Co im zostało. Tylko rozmowa. Pomiędzy sobą, z koleżankami Wiktorii. Rozmowa i psina Wiktorii.

Człowiek idzie do pracy, zajęty jest pracą, wraca do domu, piesek czeka, trzeba z nim wyjść. Agnieszka wychodzi rano, Mariusz wieczorem, pobawią się z nim, pies też to przeżywa, też patrzy na drzwi jej pokoju.

Trzeba posprzątać ten pokój. Tyle razy się do tego zabierała. Trzeba rozdać ciuchy Wiktorii koleżankom. W tym była na osiemnastce. A to kupowały razem. Trochę sobie zostawiła. Zapakowała w folię, żeby zachować zapach. Dwa lata, odkąd umarła i wszystko wraca.

Przysnęła w tym autobusie.

Tak, tak, przysnęła, miała twardy sen.

Za bardzo ufała ludziom.

Dlaczego nie pojechała do domu?

Może bała się krzyku, że jest wypita.

Byli na pierwszej rozprawie. Ona coś wydukała, on nie był w stanie mówić i więcej do sądu nie poszli. Nie chcą patrzeć na niego. On ma coś zepsutego w głowie. Rodzina wiedziała i nic z tym nie zrobili. On nie czuł się kochany przez rodziców. Jak się ktoś stara o dziecko, to powinien to dziecko kochać.

Tekst powstał na podstawie rozprawy sądowej, akt sprawy oraz rozmowy z rodzicami Wiktorii.