Jak naprawić coś, co było "notorycznie psute"? "To trzeba zrobić w kilku prostych krokach"

"Odblokowanie" energii z wiatru na lądzie, inwestowanie w fotowoltaikę i ułatwienie termomodernizacji budynków - to recepty Klaudii Jachiry z klubu KO na zapewnienie Polsce taniej energii. Mówiła o tym w "Kampanii #BezKitu" w TVN24. Rzecznik PSL Miłosz Motyka stwierdził, że "bardzo ważne jest to, żebyśmy wreszcie zaczęli myśleć o gospodarce jako o systemie naczyń połączonych". Mówił też o "zbrodni na polskiej gospodarce", jakiej w jego ocenie dokonało PiS.

Jachira: trzeba naprawić to, co przez ostatnie osiem lat było notorycznie psute

Jachira mówiła, że receptą na tanią energię jest "naprawienie tego, co przez ostatnie osiem lat było notorycznie psute". - To trzeba zrobić w kilku prostych krokach. Oczywiście, że trzeba odblokować energię z wiatru na lądzie - mówiła.

Motyka o "zbrodni na polskiej gospodarce"

Motyka mówił natomiast, że "bardzo ważne jest to, żebyśmy wreszcie zaczęli myśleć o gospodarce jako o systemie naczyń połączonych". - Jeżeli mówimy o demografii, to myślimy o rynku pracy i później o emeryturach . Jak mówimy o energetyce, to mówimy o klimacie i o zdrowiu. O tym niestety Prawo i Sprawiedliwość ani nie mówiło, ani - co gorsza - nie myślało na lata. Dokonało zbrodni na polskiej gospodarce, bo mamy niestety dzisiaj gospodarkę bardzo wysoko energochłonną - powiedział rzecznik PSL .

Odniósł się także do kwestii wiatraków i do tego, jaka powinna być ich odległość od gospodarstw domowych. - Nie wiem, jaki lobbysta napisał Markowi Suskiemu na kartce kilka minut przed zgłoszeniem poprawki 700 metrów (odległości - red.), a nie 500, co de facto wykluczyło sporą część Polski z możliwości stawiania wiatraków w Polsce. Więc to była po prostu zbrodnia. Ja to nazywam zbrodnią na klimacie i na polskim gospodarstwie - dodał Motyka.