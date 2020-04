Studio nagraniowe w garażu, montaż w salonie, rodzina w kadrze. Praca redakcyjna w czasach pandemii

Zdalne tworzenie programu telewizyjnego łatwe nie jest. Zwłaszcza, gdy dom jest pracą, szkołą i placem zabaw w jednym. W czasach pandemii do salonów i sypialni przeniesiono studia nagrań, pokoje montażowe, sale konferencyjne. Pracę redakcyjną w warunkach domowych przybliżył reporter programu "Czarno na białym" Cyprian Jopek.

W związku z pandemią COVID-19 zalecane jest maksymalne ograniczanie kontaktów z innymi. Dotyczy to także miejsc pracy wielu Polaków.

Praca redakcyjna w czasach pandemii

W swoich domach zostają także pracownicy redakcji telewizyjnych. Planowaniem i realizacją programów zajmują się często zdalnie, co łatwe nie jest, gdy dom jest poza tym pracą, szkołą i placem zabaw w jednym.

Jeśli jednak dziennikarze w celu zrealizowania materiału muszą wyjść ze swych domów, przyświeca im podstawowa zasada: bezpieczeństwo własne i innych. Maseczki, rękawiczki, tyczki do mikrofonów – wszystko po to, by zminimalizować zagrożenie, jakie niesie ze sobą wirus.