Codzienność polskich sądów i polityk, który nad sędziami chce mieć coraz większą władzę

W materiale Cypriana Jopka wrócimy do historii Sebastiana Kościelnika, który zderzył się z samochodem wiozącym premier Beatę Szydło. Minęły już trzy lata, a sprawa wypadku wciąż jest nierozstrzygnięta. To historia, która skłania do stawiania pytań o to, jak ważny jest niezależny sąd i czy możemy mieć jeszcze zaufanie do wymiaru sprawiedliwości? To historia, która pokazuje także, co stworzony przez polityków system oznacza dla obywatela, który na sądowej sali zderza się z aparatem państwa. Młody kierowca zderzył się z rządową limuzyną, a politycy partii rządzącej wyrok w tej sprawie ogłosili zaraz po wypadku.