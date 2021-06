Jak uniknąć ataku hakera? Są przynajmniej trzy sposoby

"Ataki hakerskie mają miejsce na całym świecie" - pisze w oświadczeniu minister Michał Dworczyk. Dotyczą one nie tylko osób publicznych. Dawid Rydzek sprawdził, co należy zrobić, by nie paść ofiarą. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Na każde konto inne hasło

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Najsłabszym punktem tego rozwiązania jest jedno hasło, które daje nam dostęp do samego menedżera, ale i na to jest sposób. Adam Haertle z portalu Zaufana Trzecia Strona przygotował konto, do którego może pokazać login i hasło, a i tak nikt z widzów nie będzie mógł się zalogować. Ta metoda ochrony konta to "uwierzytelnianie dwuskładnikowe" - prawdopodobnie najbardziej skuteczna ochrona przed włamaniami. - Ktoś mógłby próbować się zalogować na to konto, ale nie ma takiej możliwości, ponieważ nie ma aplikacji, która generuje kody zmieniające się raz na trzydzieści sekund - wyjaśnia Adam Haertle.