Jak udzielić pierwszej pomocy dziecku? Jak nauczyć dziecko reagować w razie wypadku?

Temat udzielania pomocy przedmedycznej dotyczy każdego z nas - mówiła dziennikarka TVN24 Marta Ludwiczek. Wraz z szefem Fundacji WOŚP Jerzym Owsiakiem rozmawiała we "Wstajesz i wiesz" o udzielaniu pierwszej pomocy dzieciom i edukowaniu ich, aby potrafiły odpowiednio zareagować, gdy są świadkami wypadku. Reporterka opowiadała o swojej książce "Jak nie wpaść w tarapaty, czyli porady dla dziecka, mamy i taty", w której znajdują się wskazówki dla rodziców, jak zachować zimną krew i jak postępować, gdy dochodzi do wypadku dziecka.

Jak udzielić pierwszej pomocy dziecku? Poradnik Marty Ludwiczek

Pretekstem do rozmowy była niedawno wydana książka "Jak nie wpaść w tarapaty, czyli porady dla dziecka, mamy i taty", której autorką jest Ludwiczek. Dziennikarka wspominała we "Wstajesz i wiesz", że impulsem do napisania poradnika była sytuacja, kiedy jej kilkuletnia córka uderzyła twarzą w ramę łóżka. - To uderzenie było na tyle silne, że zaczęła bardzo mocno krwawić - mówiła.