Jak uchodźcy z Ukrainy mogą zapisać swoje dzieci do polskiej szkoły? Tłumaczy Justyna Suchecka

Zaledwie kilka procent z ponad pół miliona ukraińskich dzieci, które przyjechały do Polski, jest zapisanych do systemu edukacji - mówiła w TVN24 dziennikarka portalu tvn24.pl Justyna Suchecka. Tłumaczyła, jak uchodźcy mogą zapisać swoje dzieci do polskiej szkoły.

W teorii proste

Pytana o to, jak uchodźcy mogą zapisać swoje dzieci do polskiej szkoły, tłumaczyła, że "w teorii jest to bardzo proste i obowiązują te same przepisy, z których korzystaliśmy do tej pory". - Dziecko może zostać zapisane do szkoły rejonowej, dyrektor ma obowiązek to dziecko przyjąć bez względu na to jakiej jest narodowości i jaki jest stopień znajomości języka polskiego przez to dziecko - wyjaśniała.