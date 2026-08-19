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Polska

Jak sprowadzić Marcina Romanowskiego z Naddniestrza? Prawnik: sytuacja bez precedensu

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Marcin Romanowski
Ekspert o ekstradycji Romanowskiego: brak umowy o niczym nie świadczy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Każda decyzja w tej sprawie nie będzie rozstrzygnięciem opartym na przesłankach prawnych, tylko na decyzjach politycznych - tak o możliwości przekazania Marcina Romanowskiego mówił adwokat Mariusz Paplaczyk. Zwrócił jednak uwagę, że jeżeli do takiej wymiany dojdzie, to będzie to "porażka prawna i procesowa" posła PiS.

- Służby innych państw z regionu potwierdziły nam, że Marcin Romanowski znajduje się na 99 procent w Naddniestrzu, w Tyraspolu - przekazał premier Donald Tusk.

Adwokat i specjalista w zakresie współpracy karnej między państwami Mariusz Paplaczyk na antenie TVN24 przyznał, że ściągnięcie Romanowskiego z tego nieuznawanego na arenie międzynarodowej regionu byłoby "precedensem". Zapewnił jednakże, że zespoły polskiej policji, odpowiedzialne za poszukiwanie ściganych, są "bardzo profesjonalne".

- Ja tylko przypomnę: mimo że Polska nie posiada umowy o ekstradycję z Republiką Dominikany, to udało nam się ściągnąć jednego ze ściganych, a to właśnie z uwagi na świetną współpracę służb. I taka osoba została odebrana na lotnisku w Dominikanie, przekazana polskim funkcjonariuszom i przewieziona do Polski - opisał. Podkreślił, że brak umowy "absolutnie o niczym nie świadczy".

Prowadzący Robert Kantereit zwrócił uwagę na różnice pomiędzy zarabiającą na turystyce Dominikaną a Naddniestrzem, które jest separatystycznym regionem Mołdawii, pozostającym pod wpływem Rosji. Paplaczyk zgodził się i ponownie nazwał to "sytuacją bez precedensu". - Każda decyzja w tej sprawie nie będzie decyzją opartą na stricte przesłankach prawnych, tylko na decyzjach politycznych, to znaczy na jakiejś takiej układance, co do której prawnicy są bezradni tak naprawdę, ponieważ my nie mamy też formalnie żadnej umowy czy z Mołdawią, czy z republiką Naddniestrza - ocenił.

Adwokat zaznaczył, że pomimo unijnych aspiracji Kiszyniowa [stolica Mołdawii - red.] oraz umów stowarzyszeniowych "między traktatem a realiami jest duża rozbieżność".

Ekspert o możliwościach ekstradycji Romanowskiego

Paplaczyk podkreślił, że jeżeli dojdzie do wymiany, będzie to "porażka prawna i procesowa" Romanowskiego. - Nie zapominajmy, że prawna ekstradycja [na podstawie umowy o ekstradycję - red.] daje ściganemu uprawnienia, daje prawa, daje gwarancje procesowe. Przy takim przekazaniu, jeśli nastąpi na zasadzie politycznego dealu, pan Romanowski nie będzie miał tych praw, które gwarantują mu umowy między państwami - wytłumaczył. Dodał, że były wiceminister będzie traktowany "jak każdy obywatel Polski, zatrzymany na terytorium Polski".

Prawnik został też zapytany, jakie są sposoby na ściągnięcie posła PiS z nieuznawanego państwa. - Wchodzi tutaj mocno polityka, a jak znam te mechanizmy, one się opierają na pewnego rodzaju handlu, (...) na jakimś dealu, który może być zawarty, czyli na sytuacji, w której państwo coś ugra na takim stanowisku - powiedział.

Zaznaczył też, że "nie wyobraża sobie operacji rodem z filmu, gdzie jest działanie polskich służb bezpośrednio na terytorium Naddniestrza". - Myślę, że to nie wchodzi w grę. Natomiast właśnie dyplomacja, czyli targowanie się z jakimś krajem przy pomocy innych krajów, które być może mają lepsze relacje, jestem sobie w stanie to wyobrazić, ponieważ nawet w czasie wojny kraje ze sobą rozmawiają - zaznaczył.

W ubiegłym tygodniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości i posła PiS Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Z pisma wynika, że zostało ono nadane w Tyraspolu na terenie Naddniestrza - prorosyjskiego, separatystycznego regionu Mołdawii.

Romanowski jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, które opuścił po utracie władzy przez premiera Viktora Orbana.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Marcin RomanowskiMołdawia. NaddniestrzeEkstradycjaPrawo i Sprawiedliwość
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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