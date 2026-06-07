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Jak senatorowie rozliczają wydatki swoich biur? Kulisy reportażu "Czarno na białym"

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Wstępne wyniki głosowania w wyborach do Senatu
Kajetan Kowalik o pracy nad reportażem "Drodzy Senatorowie. Biura".
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: M. Marchlewska - Wilczak / Kancelaria Senatu
To, co mnie zdziwiło, to taka pewność siebie i wręcz twarde bronienie swoich wydatków bez oglądania się na to, jak wygląda rzeczywistość - mówił dziennikarz "Czarno na białym" Kajetan Kowalik, opowiadając o pracach nad najnowszym reportażem "Drodzy Senatorowie. Biura". Jak podkreślił, tylko nieliczni senatorowie potrafili przedstawić faktury potwierdzające ich wydatki.

Gościem niedzielnego TVN24 był dziennikarz "Czarno na białym" Kajetan Kowalik, współautor reportażu "Drodzy Senatorowie. Biura". Całość materiału opowiadającego o wydatkach polskich senatorów na prowadzenie ich biur obejrzysz w TVN24+

Jak mówił, pomimo tego, że informacje na temat rozliczeń wydatków biur senatorskich są ogólnodostępne, problem pojawia się w momencie dokładnej ich weryfikacji. Między innymi wtedy, gdy prosi się o przedstawienie faktur stojących za poszczególnymi wydatkami parlamentarzystów.

- Troszeczkę wtedy zaczęliśmy uczestniczyć w takim ping-pongu, no bo byliśmy przez Kancelarię Senatu odsyłani do senatorów, od senatorów do Kancelarii Senatu - mówił. Jak zaznaczył, niewielu senatorów przedstawiło im jakiekolwiek faktury.

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Zespół autorów
Grzegorz ŁakomskiRafał StangreciakKajetan Kowalik

"Szara strefa" wydatków senatorów.

Dziennikarz "Czarno na białym" przyznał również, że był przekonany, iż parlamentarzyści będą potrafili lepiej wytłumaczyć swoje wydatki, mimo że był już przyzwyczajony do pewnego wzorca zachowań, pracując wcześniej nad reportażami o wydatkach posłów.

- To, co mnie zdziwiło, to taka pewność siebie i wręcz twarde bronienie swoich wydatków bez oglądania się na to, jak wygląda rzeczywistość - zarzucanie nam, że szukamy dziury w całym, czy manipulujemy, jak my naprawdę chcieliśmy po prostu dowiedzieć się, na co zostały wydane pieniądze podatników - podkreślił.

Powiedział też, że obrona obecnego systemu rozliczania wydatków na biura senatorskie była jednocząca dla wszystkich parlamentarzystów - niezależnie od opcji politycznej, jaką reprezentowali.

- Jak doszło do momentu, kiedy chciano cokolwiek w tym zmienić,  no to wszyscy byli marszałkowie, czy to teraz z Koalicji, kiedyś Platformy, czy to z PiS-u, czy z PSL-u, bronili obecnego stanu rzeczy, twierdząc, że "okej, u posłów coś już wykryto, ale u nas jest w porządku" - opowiadał. 

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Senat
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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