Rządowy program Polskie Szwalnie i miliony wydane na bezużyteczne maseczki. Tych informacji wciąż brakuje

Program Polskie Szwalnie, realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), miał zapewnić produkcję w Polsce bezpiecznych i skutecznych maseczek ochronnych w związku z pandemią COVID-19. Tymczasem - jak wynika z ustaleń "Superwizjera" TVN - efekty to bezużyteczne produkty uszyte za niebotyczną sumę, a w tle pojawiają się tajne i intratne kontrakty. Bez odpowiedzi pozostaje wiele pytań o skalę nieprawidłowości w rządowym programie. ARP broni dostępu do informacji, choć powinny być one jawne. Autor reportażu Michał Fuja sporządził listę najważniejszych kwestii, o których opinia publiczna powinna się dowiedzieć.

Program Polskie Szwalnie był jednym z działań, którymi chwalił się rząd w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pandemią COVID-19. Miał to być sposób na zapewnienie Polakom dostępu do produkowanych w kraju, bezpiecznych i skutecznych maseczek ochronnych. Realizowała go Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Po zaledwie kilku miesiącach ogłoszono sukces - wyprodukowano 178 milionów sztuk polskich maseczek ochronnych. Dziś okazuje się, że był to sukces jedynie w marketingowy, w którego blasku ogrzewały się ministerstwa, rządowe agencje i poszczególni politycy.