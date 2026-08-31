Polska Jak Rozwój Plus zagłosuje w sprawie weta Karola Nawrockiego? Krzysztof Szczucki odpowiada Justyna Sochacka |

Jak Rozwój Plus zagłosuje w sprawie weta prezydenta? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Podczas posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się we wtorek i potrwa do piątku, ma się odbyć głosowanie nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Taką informację przekazał w zeszłym tygodniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wcześniej z prośbą o głosowanie zwrócił się do niego premier Donald Tusk.

Szczucki: podejmiemy decyzję na posiedzeniu klubu

Poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki zapytany w poniedziałek w "Faktach po Faktach", jak zagłosuje w tej sprawie jego klub, odparł, że "jutro wieczorem mamy posiedzenie klubu i na tym posiedzeniu klubu podejmiemy decyzję". - Nie chcę wyprzedzać faktów - dodał.

- Głosowałem już w tej sprawie kilkakrotnie, zgodnie zresztą z linią, z dyscypliną, która była w tej sprawie w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości - mówił.

- Uważam, że nic by się nie stało, gdyby rząd uwzględnił postulaty pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ta ustawa nic by nie straciła, a wtedy ten podpis byłby pewny i nie musielibyśmy głosować odrzucenia - ocenił.

Jaskulski: afera Zondacrypto powinna skłonić Morawieckiego i Rozwój Plus do refleksji

- Mam nadzieję, że nie będziecie mieli jednak dyscypliny - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski, zwracając się do Szczuckiego.

- Jak rozumiem, ta dyscyplina w PiS-ie była taka żelazna. Ale czemu się dziwić? Słyszeliśmy o tych różnych wyjazdach, tych zegarkach o wartości mieszkania - dodał, nawiązując do afery Zondacrypto oraz doniesień TVN24 w tej sprawie.

Patryk Jaskulski ocenił, że to "poważna afera", która "powinna także Mateusza Morawieckiego i Rozwój Plus skłonić do jakiejś refleksji, żeby jednak poprzeć ten projekt ustawy po to, żeby zabezpieczyć dziś osoby, które będą chciały inwestować na rynku kryptowalut w przyszłości.

- Więc mam nadzieję, że jednak tutaj zmienicie zdanie i nie będziecie szli za jakimiś rekomendacjami. Rozumiem, potrzebujecie się naradzić - dodał. - Mam nadzieję, że nie będziecie się naradzać z kimś z branży - rzucił Jaskulski.

Poseł KO został zapytany, czy wierzy w to, że posłowie Rozwoju Plus mogą zagłosować za odrzuceniem weta i czy uda się znaleźć większość do jego odrzucenia. - Jeżeli chcą zacząć i być jakimś nowym otwarciem na prawicy, powinni zerwać z tą kryptoprawicą i kryptoaferą Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.

Prezydent 11 czerwca po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Odrzucenie weta (czyli ponowne uchwalenie ustawy) oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej.