"W najbliższych godzinach będziemy posiadali już zdolność do oznaczania koronawirusa 2019"

Apelujemy do obywateli, aby z objawami typowo przeziębieniowymi zgłaszali się do lekarzy rodzinnych. Nie chcemy, aby masowo Polacy zgłaszali się do szpitali zakaźnych, bo wtedy te oddziały będą po prostu niewydolne - powiedział w rozmowie z TVN24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Poinformował, że "w najbliższych godzinach będziemy posiadali już zdolność do oznaczania tego typowego koronawirusa 2019".