"Krzywda może być uczyniona również przed ekranem komputera". Nie bądź obojętny

Co zrobić, kiedy widzimy szkodliwe treści?

- Najczęściej po prostu zamykamy okno wyszukiwarki i zapominamy o problemie. Tymczasem bardzo ważne jest reagowanie. Każdy z nas może taką reakcję podjąć. Do tego wszystkich namawiamy, wszystkich nas Polki i Polaków, którzy tworzymy internet. Reakcje są bardzo różne. Reakcją może być rozmowa z dzieckiem o tym, co robi za ścianą, w swoim pokoju, co robi, gdy gra w grę komputerową czy ogląda YouTube'a. Reakcją może być także zgłoszenie tego, co napotkaliśmy w internecie, co budzi nasz niepokój, do prokuratury lub na policję - wyjaśniła na antenie TVN24 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, główna koordynatorka do spraw postępowań strategicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodała, że akcja "Zgłoś to" dostarcza informacje, od czego w takim wypadku zacząć, co napisać.