"Nie bez przyczyny utajniono nazwisko dowódcy operacji"

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 28. dzień. Brytyjskie media donoszą, że przechwycony na polu walki na Ukrainie rosyjski system walki elektronicznej Krasucha-4 zostanie przewieziony do USA w celu jego zbadania. Prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski wygłosił przemówienie przed francuskim Zgromadzeniem Narodowym. Rzeczniczka praw człowieka Ukrainy poinformowała, że w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy rosyjscy żołnierze pozwolili jechać samochodom zaminowaną drogą. W wybuchu zginęły co najmniej trzy osoby. Według wywiadu wojskowego Ukrainy, władze Rosji przygotowują się do odcięcia możliwości wyjazdu z okupowanego Półwyspu Krymskiego. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.