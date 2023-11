Jak powrócić na ścieżkę praworządności? Kluczem uzdrowienie "najbardziej zapalnego punktu"

Sędzia Dariusz Mazur był pytany przez reportera TVN24 o to, co nowy rząd powinien zrobić w pierwszej kolejności, aby powrócić na ścieżkę praworządności. Mówił, że jako pierwsze powinny zostać wprowadzone zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego.

Co dalej z sędziami powołanymi przy udziale neo-KRS?

Reporter TVN24 dopytywał, co stanie się z sędziami, którzy zostali powołani przy rekomendacji KRS w obecnym kształcie i co będzie z orzeczeniami, które zostały wydane z udziałem sędziów powołanych właśnie w ten sposób?

- To byłoby sprawiedliwe, dlatego że gros sędziów powstrzymywało się przed udziałem w konkursach przed neo-KRS, więc w tej chwili ci neo-sędziowie mieliby taką samą szansę jak i sędziowie, którzy się powstrzymali. To byłoby sprawiedliwe - ocenił sędzia Mazur.

O sędziach, którzy zostali powołani przy rekomendacji neo-KRS powiedział, że "ich grupa jest obecnie bardzo duża, to jest ponad dwa tysiące osób, to jest ponad 20 procent sądownictwa". - Biorąc pod uwagę, że polskie sądy rocznie wydają około 15 milionów różnych decyzji, możemy sobie łatwo policzyć, jaka to jest liczba decyzji przez nich wydana. Tu uważamy, że wydane przez nich decyzje powinny pozostać w mocy. Natomiast strony powinny mieć krótki termin na to, żeby wnieść wniosek o wznowienie postępowania w tych sprawach, jeżeli mają wątpliwości co do tych decyzji. Przemawia za tym bezpieczeństwo obrotu prawnego - wskazywał rozmówca TVN24.