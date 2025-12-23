Konrad Frysztak do posłów PiS: czy Grzegorz Braun to wasz polityczny kolega? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Respondenci zostali zapytani o to, jak oceniają pomysł stworzenia koalicji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Dobrze ocenia go 25 procent badanych (6 procent "zdecydowanie dobrze" i 19 procent "raczej dobrze"). Przeciwnego zdania jest większość respondentów (57 procent), przy czym "raczej źle" uważa 20 procent, a "zdecydowanie źle" aż 37 procent respondentów.

18 procent badanych jest niezdecydowanych lub odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Badanie Opinia24 przeprowadzone zostało na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Wyniki sondażu

PiS nie wyklucza koalicji z Braunem

Jak mówił Jarosław Kaczyński, celem jego partii na najbliższe miesiące jest odwieść prawicowy elektorat od głosowania na Grzegorza Brauna. Jego zdaniem duża część wypowiedzi Brauna, w tym te negujące Holokaust "to trop prowadzący kompletnie do niczego".

Na pytania o ewentualną koalicję z Braunem Kaczyński odpowiadał wymijająco. - My jesteśmy gotowi współpracować z tymi, którzy mogą mieć w wielu sprawach inne poglądy niż my, ale którzy są w ramach, można powiedzieć, polityki racjonalnej - podkreślił Kaczyński.

O sojuszu z Braunem wypowiedział się również Jacek Sasin. Stwierdził w TVN24, że "nie wyklucza koalicji z Konfederacją Korony Polskiej", bo jak podkreślił, "woli Grzegorza Brauna niż Donald Tuska".

Były rzecznik rządu europoseł PiS Piotr Mueller pytany o ewentualną koalicję z ugrupowaniem Grzegorza Brauna ocenił, że gdyby po wyborach PiS musiało wejść w taką koalicję, aby zapobiec ponownym rządom Donalda Tuska, "to byłaby jakaś katastrofa".

OGLĄDAJ: Wszystkie grzechy Grzegorza Brauna Zobacz cały materiał