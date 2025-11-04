Logo strona główna
Polska

Jak Konfederacja zagłosuje w sprawie Ziobry? Wipler zapowiada w "Kropce nad i"

04 2000 kropka gosc-0002
Wipler: zagłosuję przeciwko uchyleniu immunitetu Ziobry
Źródło: TVN24
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler zapowiedział w "Kropce nad i" w TVN24, że zagłosuje przeciwko uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Jak dodał, jest przekonany, że "większość jego klubu, jeżeli nie cały, zagłosuje w taki sposób". - Ziobro zapracował sobie na takie głosowanie - oceniła Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka KO.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa - posłowie Joanna Kluzik-Rostkowska i Przemysław Wipler - komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 sprawę Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić politykowi Prawa i Sprawiedliwości łącznie 26 zarzutów i zwróciła się do Sejmu o uchylenie jego immunitetu i zgodę na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Wipler: zagłosuję przeciwko uchyleniu immunitetu Ziobry

- Jeżeli ktoś każe, żebyśmy w jednym głosowaniu głosowali nad 26 różnymi argumentami, to ja zagłosuję przeciw takiemu uchyleniu immunitetu - tak odpowiedział Wipler na pytanie, jak zamierza głosować w sprawie Ziobry.

Jak mówił, "ludzie niechętni Ziobrze w mediach, w debacie publicznej wskazują, że pewne argumenty są dęte i są nie do utrzymania".

- Nie powinno być tak, że immunitet jest czymś, co chroni tylko posłów koalicji rządzącej, a w przypadku posłów opozycji jest uchylany - dodał. 

Dopytywany, czy podobnego zdania jest reszta Konfederacji, Wipler odpowiedział, iż jest "głęboko przekonany, że większość klubu, jeżeli nie cały, zagłosuje, z uwagi na okoliczności, w taki sposób".

- Tak samo będziemy głosować, w sposób oczywisty, przeciw zastosowaniu aresztu - zapowiedział.

Kluzik-Rostkowska: Ziobro zapracował sobie na takie głosowanie

- To nie my jesteśmy od tego, żeby decydować, które zarzuty są dęte, czy też nie są dęte. Od tego jest prokuratura (...) i później sąd - zareagowała Kluzik-Rostkowska. Zapowiedziała, że zagłosuje za uchyleniem immunitetu.

Podkreśliła, że polityk PiS "zapracował sobie, nie stawiając się dziewięciokrotnie przed komisją do spraw Pegasusa" na to, żeby przy kwestii immunitetu głosować też nad zgodą na jego zatrzymanie i areszt. Zdaniem Kluzik-Rostkowskiej były szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny "udowodnił, że wtedy, kiedy tylko ma do tego możliwość, to po prostu utrudnia postępowanie".

"Głupia i nieskuteczna linia Kaczyńskiego"

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska dotarła do tzw. przekazu dnia PiS, czyli dokumentu dla parlamentarzystów i członków partii, którzy mają się nim posługiwać w rozmowach z dziennikarzami i rozpowszechniać w mediach społecznościowych. Politycy PiS otrzymali zalecenie opisywania Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji, jako "niewiarygodnego, niepoważnego" i jako "wspierającego banderyzm", bo nie poparł poprawki PiS do ustawy w sprawie Ukraińców zakazującej szerzenia banderyzmu.

"Przekaz dnia" PiS? Konfederacja ma "konserwować wpływy Tuska", a Mentzen jest "niewiarygodny"
"Przekaz dnia" PiS? Konfederacja ma "konserwować wpływy Tuska", a Mentzen jest "niewiarygodny"

- To jest głupia i nieskuteczna linia Jarosława Kaczyńskiego po wyborach prezydenckich, podczas których okazało się, że gdyby nie poparcie wyborców Konfederacji, to Karol Nawrocki nie zostałby prezydentem - ocenił Wipler.

Zdaniem posła Konfederacji "próba powrócenia do hegemonii Prawa i Sprawiedliwości tego rodzaju dezawuacją naszego lidera nie skończy się sukcesem i będzie prowadziła do dalszego sondażowego ślizgu w dół Prawa i Sprawiedliwości".

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Zbigniew ZiobroSejmFundusz SprawiedliwościPegasus
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica