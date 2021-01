Zgłoszenie i rejestracja na szczepienie. Wyjaśniamy, od kiedy i jak to zrobić

Kiedy zarejestrować się na szczepienie na koronawirusa?

Rejestracja na szczepienie na koronawirusa oznacza, że będziemy mieli wyznaczoną datę i miejsce szczepienia. Zgłoszenie chęci zaszczepienia się to z kolei informacja dla rządzących, że jesteśmy takim szczepieniem zainteresowani i kiedy tylko nasza grupa włączona do szczepienia, dostaniemy maila z e-skierowaniem.

Jak zarejestrować się na szczepienie na koronawirusa?

4,6 miliona seniorów

Podkreślił jednak, że z grupy seniorów nie wszyscy będą mogli się zaszczepić od razu. - Ponieważ z grupy liczącej ponad 4,5 mln osób będziemy mieli szczepionki do końca marca dla 2,3 miliona osób - poinformował szef KPRM. Jak dodał, "pozostałe z tych 3 milionów osób do zaszczepienia to osoby z grupy zero, czyli około 700 tysięcy osób".

Co ze szczepieniami w weekendy?

Pełnomocnik rządu do spraw szczepień powiedział, że każdy z punktów szczepień będzie mógł tygodniowo zamówić maksymalnie 30 szczepionek. - Oczywiście teoretycznie jest taka możliwość, że na weekend jakiś punkt będzie chciał sobie rozłożyć szczepienie i wtedy my zabezpieczymy taką możliwość. Natomiast trzydzieści dawek, czyli 30 pacjentów to jest na tyle mało, że jestem przekonany, że znakomita większość punktów będzie realizowała te szczepienia od poniedziałku do piątku, bo to i tak nie wyczerpie możliwości, które te punkty posiadają - powiedział.