Jak długo może zarażać osoba, która zakażenie przechodzi bezobjawowo? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Kontakt 24 otrzymuje od Was pytania dotyczące koronawirusa. We wtorek w programie „Koronawirus. Raport” odpowiadał na nie doktor Paweł Grzesiowski, specjalista immunologii i terapii zakażeń.

Grzesiowski : Cały proces zakażania od momentu wylęgania do momentu zakończenia choroby trwa około dwóch tygodni. Okres bezobjawowy jest krótszy, a wirus jest produkowany w mniejszych ilościach. Natomiast cały proces od zakażenia do wyleczenia, nawet jeśli ktoś jest bezobjawowy, może trwać około dwóch tygodni.

Grzesiowski : Nie ma żadnej takiej ochrony - soczewki kontaktowe nie stanowią ochrony śluzówek oka. Okulary tradycyjne mogą stanowić niewielką osłonę, bo jednak stanowią barierę przed zachlapaniem oczu bezpośrednio, natomiast z całą pewnością nie są to profesjonalne środki ochrony spojówek. Powinny to być gogle albo okulary ochronne, które okrywają również całą część oczodołu, albo przyłbice, które zasłaniają całą twarz.

Grzesiowski: Jeżeli jest to płyn z zawartością środków odkażających, a płyny tak zwane ogólnobiobójcze, to trzeba zobaczyć, czy ich działanie jest wirusobójcze - jeżeli tak, to taki płyn oczywiście będzie działał, a jeśli nie, to nie należy z tym wiązać większych nadziei.