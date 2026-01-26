Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nie żyje najstarsza Polka. Miała 113 lat

Jadwiga Żak-Stewart
Jadwiga Żak-Stewart
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
W wieku 113 lat zmarła Jadwiga Żak-Stewart. O śmierci najstarszej Polki w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował Urząd Miasta Łodzi. W tekście jej poświęconym napisano, że Jadwiga Żak-Stewart często powtarzała: trzeba być dobrym dla innych, wtedy życie jest okej.

"Niestety, zmarła pani Jadwiga Żak-Stewart, najstarsza Polka i Łodzianka. Miała 113 lat" - czytamy we wpisie zamieszczonym na Facebooku łódzkiego urzędu miasta w poniedziałek przed południem.

Wpis poświęcony zmarłej Łodziance opublikował również łódzki radny Marcin Gołaszewski. "Gdy wybuchła I Wojna Światowa miała 2 lata, gdy zaczynała się II Wojna Światowa była mężatką i miała 27 lat. Obserwowała odrodzenie państwa polskiego po rozbiorach, budowę państwowości, doświadczyła tragedii okupacji, o której nie chciała rozmawiać" - napisał.

Nie żyje najstarsza Polka

Jadwiga Żak-Stewart przyszła na świat w Warszawie, gdy była ona jeszcze częścią Imperium Rosyjskiego - w 1912 roku. Jak dowiadujemy się ze strony łódzkiego urzędu miasta, do Łodzi przeprowadziła się w 1946 roku. Po ogłoszeniu stanu wojennego razem z rodziną wyjechała do USA, gdzie pracowała w szpitalu. Do Łodzi wróciła na setne urodziny.

Z artykułu opublikowanego na stronie Urzędu Miasta Łodzi w ubiegłym roku dowiadujemy się, że powtarzała ona: - Trzeba być dobrym dla innych. Wtedy życie jest okej!

"Pani Jadwiga to kobieta pełna wigoru. Samochód prowadziła aż do 84. roku życia! Do dziś zachowała ciekawość świata i energię, którą zaraża innych" - czytamy w artykule z listopada ubiegłego roku. Najstarsza Polka pod koniec życia mieszkała w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. Niemal do samego końca poruszała się samodzielnie, wciąż mówiła też po angielsku. Bardzo ceniła sobie rozmowy i małe przyjemności, w tym słodycze "i jej ulubione Ptasie Mleczko".

Nie żyje profesor Andrzej Januszajtis. "Pozostawił nam listę zadań do wykonania"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie żyje profesor Andrzej Januszajtis. "Pozostawił nam listę zadań do wykonania"

Trójmiasto

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: lodz.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Udostępnij:
TAGI:
Łódźzmarł..., nekrologi
Czytaj także:
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
W klapkach przyjechał złożyć zawiadomienie. Zbadali go alkomatem
Łódź
imageTitle
Polska pierwszy raz wystawi pełną olimpijską drużynę
EUROSPORT
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i podsekretarz stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys w drodze na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim
Sikorski u Nawrockiego
Polska
imageTitle
Kiedy Świątek zagra o półfinał Australian Open?
EUROSPORT
Elbląg. Autobus miejski w rowie
Autobus miejski w rowie, są poszkodowani
Elbląg
Konkubent matki podejrzany o przemoc wobec dziecka
Miała na twarzy siniaki. Twierdził, że uderzyła się podczas nauki chodzenia
Trójmiasto
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej
To "najbardziej niebezpieczni uczestnicy ruchu drogowego". Żurek zapowiada "reakcję państwa"
Polska
Sierżant Justyna Kryszak, tubiska Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
Wojskowa tubistka z hitem Finału WOŚP. Wcześniej zagrała w przeboju Rosalii
Ewa Żebrowska
W warszawskim zoo na świat przyszedł samczyk alpaki
Alpakom zima niestraszna. Mają "naturalną kurtkę" z oddychającej wełny
WARSZAWA
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Prawie osiem godzin opóźnienia. Gołoledź paraliżuje kolej
METEO
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas kąpieli stracił przytomność
Wrocław
imageTitle
Kompromitacja Polaków. "Wyglądali jak nowicjusze"
EUROSPORT
shutterstock_1411337372
Poczta Polska z blisko milionową karą
BIZNES
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Nie tylko opady marznące. Jak jeszcze zagrozi nam pogoda
METEO
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Darmowy bagaż podręczny w tanich liniach?
BIZNES
Oblodzone molo w Sopocie
Molo w Sopocie zamknięte do odwołania. Nie tylko ono
METEO
Rażące zaniedbania w gospodarstwie. Bydło trzymano w brudnych budynkach bez wody i jedzenia
Jedne trzymane były na krótkich łańcuchach, inne stały w ciemnościach
Białystok
shutterstock_1105232564
Marka PGNiG znika z rynku. Co z klientami?
BIZNES
Kot (zdjęcie ilustracyjne)
Znęcanie się nad kotami i fikcyjne zbiórki
Wrocław
Wypadek na autostradzie A4 pod Tarnowem
Samochód obrócił się na autostradzie, cztery osoby poszkodowane
Kraków
Pracownik serwisu samochodowego pokonał część trasy do pracy na łyżwach
Do pracy przyjechał na łyżwach. Nagranie
Poznań
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Wyłudzone pieniądze lokowali głównie w kryptowalutach
Łódź
Gołoledź, Rogowo (Zachodniopomorskie)
Chodnik jak zamarznięta rzeka. Pokazujecie Polskę skutą lodem
METEO
imageTitle
Gwiazda norweskich skoków nie jedzie na igrzyska
EUROSPORT
imageTitle
Sinner gładko ograł przyjaciela. "To komplikowało sprawę"
EUROSPORT
Alex Pretti otoczony przez funkcjonariuszy
Analiza nagrań zabójstwa sekunda po sekundzie. Co stało się w Minneapolis?
Świat
imageTitle
Szok w Warszawie. Trener zrezygnował z pracy w ekipie wicelidera
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł jeden z najważniejszych działaczy polskiego kolarstwa
EUROSPORT
shutterstock_712532167
Sukcesja w luksusowym koncernie pod znakiem zapytania. Inwestorzy mają obawy
BIZNES
40‑latek aresztowany po ataku nad jelczańskim stawem
"Wyjaśnianie nieporozumień" i brutalny atak młotkiem ciesielskim
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica