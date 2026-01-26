Jadwiga Żak-Stewart Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Niestety, zmarła pani Jadwiga Żak-Stewart, najstarsza Polka i Łodzianka. Miała 113 lat" - czytamy we wpisie zamieszczonym na Facebooku łódzkiego urzędu miasta w poniedziałek przed południem.

Rozwiń

Wpis poświęcony zmarłej Łodziance opublikował również łódzki radny Marcin Gołaszewski. "Gdy wybuchła I Wojna Światowa miała 2 lata, gdy zaczynała się II Wojna Światowa była mężatką i miała 27 lat. Obserwowała odrodzenie państwa polskiego po rozbiorach, budowę państwowości, doświadczyła tragedii okupacji, o której nie chciała rozmawiać" - napisał.

Nie żyje najstarsza Polka

Jadwiga Żak-Stewart przyszła na świat w Warszawie, gdy była ona jeszcze częścią Imperium Rosyjskiego - w 1912 roku. Jak dowiadujemy się ze strony łódzkiego urzędu miasta, do Łodzi przeprowadziła się w 1946 roku. Po ogłoszeniu stanu wojennego razem z rodziną wyjechała do USA, gdzie pracowała w szpitalu. Do Łodzi wróciła na setne urodziny.

Z artykułu opublikowanego na stronie Urzędu Miasta Łodzi w ubiegłym roku dowiadujemy się, że powtarzała ona: - Trzeba być dobrym dla innych. Wtedy życie jest okej!

"Pani Jadwiga to kobieta pełna wigoru. Samochód prowadziła aż do 84. roku życia! Do dziś zachowała ciekawość świata i energię, którą zaraża innych" - czytamy w artykule z listopada ubiegłego roku. Najstarsza Polka pod koniec życia mieszkała w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. Niemal do samego końca poruszała się samodzielnie, wciąż mówiła też po angielsku. Bardzo ceniła sobie rozmowy i małe przyjemności, w tym słodycze "i jej ulubione Ptasie Mleczko".