"Wolność kobiety kończy się w momencie, kiedy zachodzi w ciążę, bo jest ograniczona wolnością dziecka"

W ocenie Emilewicz "rolą polityka jest maksymalizowanie dobra". - Ja tak postrzegam swoją rolę, w tym życie ludzkie postrzegam jako wartość naprawdę najwyższą - wskazała. - To nie my decydujemy, kiedy ono się zaczyna - dodała.

"Ze sposobem i trybem prowadzenia tych protestów mnie trudno jest się zgodzić"

Emilewicz w TVN24 była także pytana, czy rozumie wściekłość, którą widzi na ulicach polskich miast. Odpowiedziała, że jest "to bardzo trudne pytanie". Podkreśliła, że "swoje poglądy i stosunek do ochrony życia i tego, kiedy ono się zaczyna" wyrażała wielokrotnie.

Jak oceniła, "to, że w demokracji może jest miejsce na spór, jest miejsce na protest, to na pewno nie w taki sposób w czasie pandemii". - Wyobrażam sobie, że jest wiele kobiet dzisiaj w Polsce, które mogą się czuć niepewnie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, bo choć ja tego nie podzielam, to oczywiście rozumiem - mówiła.

Emilewicz o projekcie prezydenta Dudy: rozmawiałam na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim

- Po lekturze tej ustawy wiem, że to dobry projekt. To jest projekt wokół którego powinny pochylić się wszystkie strony i siły parlamentarne. Będę do tego zachęcała kobiety z innych klubów poselskich - zapowiedziała Jadwiga Emilewicz. - Będę chciała, abyśmy zaprosiły ekspertów, lekarzy, prawników, bioetyków do tego, aby jej kształt nie był podważany i aby była nadzieją dla wielu, że jest to niesprzeczne z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie dawała gwarancję i bezpieczeństwo kobietom - dodała.