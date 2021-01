Emilewicz "najprawdopodobniej zostanie skierowana na tylne ławki"

Być może politykom chciałoby się myśleć, że mogą więcej, ale tak naprawdę mogą mniej - komentował we "Wstajesz i wiesz" politolog, doktor Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, odnosząc się do sprawy Jadwigi Emilewicz. Stwierdził, że była wicepremier dla obozu władzy jest "trudną osobą", która "najprawdopodobniej zostanie skierowana na tylne ławki i będzie musiała swoje odczekać".

Portal tvn24.pl ujawnił, że synowie byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz, posłanki z klubu PiS, wzięli udział w zgrupowaniu narciarskim jako zawodowi sportowcy, choć nie mieli odpowiednich licencji, które uprawniałyby ich do korzystania ze stoków narciarskich, zamkniętych w związku z epidemią. Licencje pojawiły się w wykazie Polskiego Związku Narciarskiego dopiero po tym, gdy dziennikarz tvn24.pl zadał o nie pytania. Do grupy osób uprawnionych do korzystania ze stoku została dopisana też sama była wicepremier Jadwiga Emilewicz.