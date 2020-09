Emilewicz odchodzi z Porozumienia. "Do rządu postanowił wrócić Jarosław Gowin, wkrótce skończy się moja misja"

Emilewicz przyznała, że opuszczenie Porozumienia to dla niej "trudna decyzja". - To Jarosław Gowin wprowadzał mnie do polityki, a partię razem zakładaliśmy i tworzyliśmy przez lata. Jednak, wśród wszystkich dostępnych możliwości, ta wydaje się najuczciwszą - oceniła.

We wpisie na Twitterze Emilewicz podziękowała członkom Porozumienia za współpracę. "Zapewniam, że choć już z zewnątrz, to nadal z wielką życzliwością obserwować będę dalsze losy Porozumienia, partii, którą miałam zaszczyt zakładać i współtworzyć i której - mimo dzielących nas różnic - zawsze będę dobrze życzyć" - napisała.

Emilewicz: moja misja w rządzie wkrótce się zakończy

Dopytywana w wywiadzie o swoją rolę po nadchodzącej rekonstrukcji, Emilewicz odpowiedziała, że "w związku z ustaleniami liderów, na każdą z partii koalicyjnych przypadnie po jednym resorcie". - Do rządu postanowił wrócić Jarosław Gowin, zatem wkrótce skończy się moja misja - powiedziała. Wicepremier pozostaje w klubie PiS jako bezpartyjna posłanka. - Będę wspierać obóz Zjednoczonej Prawicy, bo dzisiaj najważniejszym celem jest stabilność rządu - podkreśliła. Na pytanie, czy obecna koalicja utrzyma się przez kolejne trzy lata, które pozostały do kolejnych wyborów parlamentarnych, Emilewicz powiedziała, że według niej "najważniejsze jest to, żeby projekty, nad którymi pracujemy, były realizowane bez zatrzymania". - Obóz Zjednoczonej Prawicy, w to wierzę, nie tylko przetrwa, ale i będzie gotowy do kolejnego zwycięstwa za trzy lata. Dzisiaj na pewno kolejne wybory nie byłyby najlepszym rozwiązaniem. Trzy lata bez wyborów, trudne, bo pokryzysowe, to perspektywa, w której możemy, zakładając stabilizację polityczną, nie tylko zapewnić bezpieczeństwo gospodarcze, ale też wynieść Polskę rozwojowo na wyższy poziom - powiedziała.