Emilewicz: jestem w obozie Zjednoczonej Prawicy nie ze względu na apanaże tudzież stanowiska

We wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" była wicepremier i była polityk Porozumienia Jadwiga Emilewicz była pytana o to, dlaczego nie należy do partii i jako bezpartyjna posłanka zasiada w klubie parlamentarnym PiS. - Kiedy się człowiek angażuje bardzo mocno w duży projekt polityczny, jakim jest partia polityczna, angażuje w to swój czas, energię i intelekt, to kiedy ten proces się rozpada, to potem jest trudniej - stwierdziła.