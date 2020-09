Emilewicz: kryzys wynikający z pandemii może kosztować Polskę 200-250 miliardów złotych

Wojna kulturowa, która się toczy dziś w Polsce, ona się przetoczyła w Europie Zachodniej i ja bym nie chciała, żeby zamykała się w 150 znakach na Twitterze - mówiła wicepremier, minister rozwoju i wiceprezes Porozumienia Jadwiga Emilewicz w "Rozmowie Piaseckiego", odnosząc się do dyskusji publicznej w kontekście LGBT. Mówiąc z kolei o kosztach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 w naszym kraju, przyznała, że mogą one wynieść od 200 do 250 miliardów złotych.