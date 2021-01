Emilewicz przeprasza i zapewnia, że jej dzieci nie potrzebowały licencji

Po blisko dwóch tygodniach milczenia Jadwiga Emilewicz zabrała głos w sprawie wyjazdu swoich synów na narty. Przeprosiła i przyznała, że to był błąd. Jednocześnie zapewniła, że jej synowie nie potrzebowali licencji, a do jazdy na nartach wystarczyła im licencja klubu. Publikujemy interpretację rozporządzenia, na którą powołuje się była wicepremier.

- Popełniłam błąd. Nie powinniśmy pojechać. Gdybym była przekonana, że moje dzieci od lat uprawiające narciarstwo nie mogą być wówczas na stoku, to nie zgodziłabym się, żeby trenowały na początku stycznia. Nie pomyślałam o konsekwencjach ani politycznych, ani społecznych, tylko o tym, że po raz pierwszy od bardzo dawna spędzamy razem czas - powiedziała w rozmowie z reporterami tvn24.pl. - To był błąd, za który bardzo przepraszam. Naszych dzieci nie powinno być na stoku, kiedy inni zostali w domach. I choć byłam przekonana, że jestem "w prawie", to od polityków oczekuje się więcej, a nam i naszym rodzinom wolno mniej. I słusznie - podkreśliła.

Analiza prezesa

- Nie ukrywam tego. Już po publikacji artykułu zadzwoniłam do Warszawskiego Okręgowego Związku Narciarskiego i rozmawiałam z prezesem, mecenasem Ludwikiem Żukowskim. On po publikacji rozporządzenia Rady Ministrów z 21 grudnia w sprawie nowych ograniczeń przygotował interpretację tych przepisów. Powiedział mi, że licencje powinien mieć klub oraz instruktorzy, a dzieci mają być członkami klubu. Moje dzieci wedle mojej najlepszej wiedzy nie musiały mieć licencji. Jednakże, choć nie naruszyłam prawa, to złamałam obyczaj i za to przepraszam. Jeszcze raz powtarzam, to był błąd, nie powinniśmy byli jechać. Mam nadzieję, że uda mi się go odpracować i zasłużyć ponownie na dobre oceny - tym razem w roli posłanki z Poznania - powiedziała Emilewicz.