"Tworzy prawo, wobec którego się nie stosuje", "taka osoba do polityki się nie nadaje"

W środę portal tvn24.pl ujawnił, że trzech synów byłej wicepremier wzięło udział w zgrupowaniu narciarskim jak zawodowi sportowcy , choć nie mieli licencji, które do tego uprawniają w okresie związanego z epidemia zamknięcia stoków narciarskich dla pozostałych użytkowników. Licencje pojawiły się w wykazie Polskiego Związku Narciarskiego dopiero po tym, gdy dziennikarz tvn24.pl zadał o nie pytania. Do grupy osób uprawnionych do korzystania ze stoku została dopisana też sama była wicepremier Jadwiga Emilewicz.

"Każdy ma swojego Gacionga"

Poseł Porozumienia Michał Wypij dał do zrozumienia, że była wicepremier powinna złożyć mandat. - Tej całej sytuacji nie da się obronić. Jak ja bym był kolegą Jadwigi Emilewicz, to bym zasugerował, że to jest chyba dobry moment, żeby ten mandat złożyć - powiedział. - Każdy ma swojego Gacionga (Zbigniew, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - red.) i to co się wydarzyło nie jest najgorsze. To, co najbardziej bulwersuje w sprawie pana rektora i byłej pani premier, to ten sposób tłumaczenia, który ma się nijak do rzeczywistości i okazał się zwykłym kłamstwem. Myślę, że chyba taka kwestia honorowa zakończenia tego w ten sposób byłaby całkiem niezłym wyjściem - dodał poseł Wypij.