Żalek zabrał głos w sprawie NCBiR. "Chciałby być małym świadkiem koronnym, ale jest już na to za późno"

Gdyby państwo działało sprawnie, to minister Ziobro powinien po tym wywiadzie zrobić konferencję prasową, powinien z urzędu wszcząć postępowanie, objąć je swoim indywidualnym nadzorem, a jeszcze dzisiaj w prokuraturze powinien zameldować się Adam Bielan - mówił w "Faktach po Faktach" poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela, komentując wywiad, jakiego udzielił dziennikarzom tvn24.pl Jacek Żalek na temat afery wokół NCBiR. - Proszę nie mieć absolutnie złudzeń, że Jacek Żalek, mówiąc o NCBiR i o tym, co się tam dzieje, że kierują nim wyrzuty sumienia. Jacek Żalek został dziś ograny przez Adama Bielana - stwierdziła posłanka Magdalena Sroka z Porozumienia.

Sroka: jedyne, co połączyło tych panów, to władza i pieniądze

- Proszę nie mieć absolutnie złudzeń, że Jacek Żalek mówiąc o NCBiR i o tym, co się tam dzieje, że kierują nim wyrzuty sumienia. Jacek Żalek został dziś ograny przez Adama Bielana - skomentowała posłanka Porozumienia Magdalena Sroka. Nawiązując do sytuacji wokół NCBiR, stwierdziła, że "ani CBA, ani prokuratura tej sprawy nie wyjaśni, bo nikt nie będzie prał brudów w kampanii wyborczej". - Sprawę wyjaśnić będzie mogła tylko opozycja po tym, jak wygra wybory - dodała.

- Do ogromnej części społeczeństwa nie dociera fakt, że Adam Bielan, który kiedyś od Jarosława Kaczyńskiego dostał polecenie zniszczenia Jarosława Gowina i środowiska Porozumienia, że dzisiaj właśnie wpływ na NCBR to nagroda, którą otrzymał za wykonanie zadania - stwierdziła, dodając, że to, co wiemy dziś na temat tej sytuacji, "to jest wierzchołek góry lodowej".