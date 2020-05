Był skazany na dożywocie, został uniewinniony od zarzutu zabójstwa. Sąd: precedens dla polskiej kryminalistyki

Kulisy suwalskiego półświatka

Sąd w Olsztynie po latach na 32 rozprawach ustalił, że po wyjściu z więzienia to właśnie Wach odegrał pierwszoplanową rolę w zaplanowaniu porwania Tomasza S. "Znalazł miejsce przetrzymywania Tomasza S. po jego porwaniu przez osoby z kręgu Krzysztofa A." - ustalił sąd. Zdaniem sądu to właśnie Wach wpadł na pomysł, by porwanego "Sadzę" zawieźć do Plusek pod Olsztynem na posesję Wiesława S. To ten mężczyzna po latach, w 2014 roku, wskazał miejsce ukrycia zwłok "Sadzy" i przyznał się do jego zabójstwa, za co karę dożywocia odsiadywał Wach.