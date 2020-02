"Małpa" wpadł w Anglii. To gangster powiązany z grupą Magdaleny Kralki

Za Jackiem W. był wystawiony Europejski Nakaz Aresztowania oraz tzw. czerwona nota Interpolu. - Był to jeden z najniebezpieczniejszych aktualnie poszukiwanych polskich przestępców - przyznają policjanci odpowiedzialni za ściganie zbiegłych z Polski kryminalistów. Według informacji tvn24.pl Jacek W. należał do Jude Gangu, czyli bojówki kiboli Cracovii. Po rozbiciu przez policję gangu Sharksów, skupiającego kiboli Wisły, bojówki Cracovii to obecnie najpotężniejsza organizacja przestępcza w Krakowie.

Jeden z odpowiedzialnych za atak na kiboli Widzewa Łódź

Według wiedzy zebranej przez śledczych, to właśnie "Małpa" jest jednym z odpowiedzialnych za atak na kiboli Widzewa Łódź, do którego doszło na autostradzie A4 między Krakowem a Katowicami w sierpniu 2017 roku.

Kibole Jude Gangu namierzyli wtedy samochód, którym do Krakowa przyjechali kibole Widzewa, dzięki współpracującym z Cracovią kibolom ŁKS. Pod samochodem widzewiaków (współpracujący z kolei z kibolami innego krakowskiego klubu - Wisłą) ełkaesiacy założyli GPS, dzięki któremu członkowie Jude Gangu mogli namierzyć swoich wrogów. W pewnym momencie trzy suvy z krakowskimi kibolami zajechały drogę łodzianom, a jeden z samochodów zepchnął audi na łódzkich tablicach rejestracyjnych do rowu. Do próbujących się wydostać z rozbitego auta widzewiaków podbiegli bandyci z Jude Gangu i zaatakowali ich maczetami. Jeden z łodzian po zadanym ciosie niemal stracił rękę - ostrze maczety przecięło kość i dłoń trzymała się jedynie na strzępach skóry. Mężczyzna, jeden z liderów bojówki Widzewa, do dziś nie odzyskał pełnej sprawności. Co ciekawe - dziś jest oficjalnie zatrudniony w klubie jako osoba odpowiedzialna za kontakty z kibicami. Według wyjaśnień jednego z kiboli Cracovii, który poszedł na współpracę z policją, cios, po którym kibol Widzewa niemal stracił rękę zadał właśnie "Małpa".