Kilka uwag do zwolenników i przeciwników polexitu

Wkrótce poznamy odpowiedź na pytanie, czy polski rząd, tworzące go partie, określające się jako "prawicowe", oraz szerokie zaplecze medialne rządu, będą eskalować retorykę niechęci wobec Unii i szczególnie Niemiec i Francji, czy ta retoryka będzie tonowana w imię zachowania sensownych relacji z Europą i w imię uzyskania dalszych korzyści z przynależności do UE. Dowiemy się też, jak na ewentualną eskalację napięć w relacjach z Unią reagować będą zwolennicy pozostania w UE, zarówno partie, jak i organizacje społeczne i obywatelskie.

Nasuwa mi się już teraz, po kilku tygodniach dyskusji o polexicie, kilka obserwacji. Dotyczą one i tych, którzy forsują polexit, albo przynajmniej głoszą ogromną niechęć do Unii, Brukseli, Berlina czy Paryża, jak i tych, którzy deklarują chęć pozostania w UE i uchronienia Polski przed perspektywą zerwania relacji z Unią i zakończenia naszego uczestnictwa w tym szczególnym projekcie europejskim.

Najpierw uwagi do zwolenników polexitu, także tych, którzy zaklinają się, że nie chcą polexitu, ale używają przy tym języka, jakiego używali w Polsce po 1989 roku wyłącznie radykalni, często skrajni, przeciwnicy Unii Europejskiej. Ta część polskiej sceny politycznej i medialnej zalicytowała bardzo wysoko. Określając Unię jako organizację zewnętrzną wobec Polski, nieprzyjazną Polsce i organizację, która nie tylko narusza fundamenty polskiej suwerenności, ale po prostu w nowoczesny, pokojowy sposób eksploatuje polską gospodarkę, właściwie przekreśliła strategiczny i także ideowy wymiar polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Co więcej, być może w stworzeniu tak brutalnego obrazu Unii zwolennicy twardej retoryki dokonali najgłębszego zerwania z całą tradycją polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku. Ta tradycja zakładała, że niepodległa Polska będzie robić wszystko, by wejść do najważniejszych organizacji Zachodu i dzięki temu otrzymać nie tylko trwałe sojusze i szanse cywilizacyjnego rozwoju po latach komunizmu i po tragicznym doświadczeniu samotności 1939 roku, ale, co niemal równoważne, dzięki obecności w UE i NATO polska polityka będzie mogła odzyskać szansę na oddziaływanie na kraje na wschód od nas, przyciągać do Polski i Europy Ukrainę, nawet Białoruś, czy inspirować nawet wąskie kręgi demokratyczne w Rosji.