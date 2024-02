Szef BBN o "trzyletniej perspektywie" i zwiększającym się potencjale Rosji 

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który w Brukseli wziął udział w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w składzie doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego, ocenił, że w najbliższym czasie zdolności produkcji uzbrojenia przez Rosję będą rosły. Mówił, że Zachód musi odpowiedzieć rozwinięciem własnej produkcji i pokazać, że jest zdeterminowany do podjęcia skutecznej operacji obronnej.

Produkcja uzbrojenia "kluczowym komponentem"

Siewiera mówił, że przywództwo polityczne Rosji "nie ukrywa również ambicji w zakresie mobilizacji personelu wojskowego do poziomu 1,3 mln żołnierzy w nadchodzącym czasie". - W tym kontekście nadchodzące trzy lata to jest czas, w którym kraje Zachodu, kraje Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego muszą dokonać adaptacji. Muszą rozwinąć swoje zdolności produkcyjne. Muszą również zademonstrować gotowość i wolę do kolektywnego podjęcia skutecznej operacji obronnej z pełną determinacją. Tak by móc przeciwdziałać ewentualnemu ryzyku. By w wiarygodny sposób zbudować odstraszanie - dodał.