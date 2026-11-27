JEDEN NA JEDEN Jacek Siewiera o wypowiedzi Marka Ruttego: nie jest najlepszą osobą, która powinna wypowiadać te słowa Kuba Koprzywa |

Siewiera: sekretarz generalny NATO nie jest najlepszą osobą, która powinna wypowiadać te słowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER

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Jacek Siewiera w "Jeden na jeden" w TVN24 komentował słowa sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, gdy na terytorium Polski spadły trzy rosyjskie rakiety. Rutte w TVN24 ocenił, że to niebezpieczny incydent, ale nie jest to jeszcze "terytorium artykułu 5".

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Jacek Siewiera o rosyjskich rakietach w Polsce i słowach sekretarza generalnego NATO

- Uważam, że nawet jeśli nie jest to obszar jeszcze dla artykułu 5, z czym poniekąd się zgadzam, to akurat sekretarz generalny nie jest najlepszą osobą, która powinna wypowiadać te słowa - ocenił były szef BBN. Mówił, że "to do krajów członkowskich NATO należy ocena, czy chcemy z tego artykułu skorzystać".

Siewiera przypomniał wydarzenia w Przewodowie i pierwsze doniesienia o rosyjskiej rakiecie. Zginęły wówczas dwie osoby, a śledczy potwierdzili ostatecznie, że była to ukraińska rakieta, a samo zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem Jak mówił, uczestniczył wówczas w podejmowaniu decyzji dotyczących ewentualnego uruchomienia art. 4 lub 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. - To jest nasza decyzja, polska, czy chcemy wywołać artykuł 5., a nie sekretarza generalnego - tłumaczył.

Jacek Siewiera Źródło zdjęcia: TVN24

Siewiera powiedział, że sekretarz generalny "jest adresatem takiego wniosku". - To chyba rzeczywiście nie jest ten moment, żeby aktywować artykuł 5. Artykuł 4, czyli konsultacje, tu sprawa jest znacznie bardziej otwarta, tylko można go łatwo zdewaluować, a w zasadzie w tym wypadku dyskusja wydaje się być oczywista - ocenił. Podkreślił jednak, że nie jest przekonany, czy "akurat sekretarz generalny powinien być tym, który wypowiada te słowa".

Siewiera w kontekście bezpieczeństwa Polski mówił też, że poza deklaracjami "konieczne jest, aby NATO realnie wspierało naszą działalność". Dopytywany, czy w kontekście deklaracji wsparcie jest za małe, odpowiedział: - Mamy obecność kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy. Mamy wspólne ćwiczenia, które odbywały się po raz pierwszy w historii w formacie koalicji chętnych dokładnie w dniu, w którym te trzy rakiety spadły. To są sygnały o tym, iż jednak Europa tutaj jest, Europa ma świadomość tego regionu, tu ćwiczy.

- Zawsze możemy powiedzieć, że chcielibyśmy więcej myślenia takiego jak polskie, obecności sojuszniczej tutaj na terytorium Polski. Ja również powiedziałbym, że oczekujemy jeszcze większej ekspozycji, jeszcze większej projekcji siły Sojuszu albo europejskiej siły tutaj na flance wschodniej - mówił były szef BBN.

Rosyjskie rakiety w polskiej przestrzeni powietrznej. Jacek Siewiera o decyzji wojska

Były szef BBN pytany był też, czy rozumie decyzję wojskowych o tym, by nie zestrzeliwać obiektów, które w ostatnim czasie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. W ubiegłym tygodniu w Polsce spadły trzy rosyjskie rakiety, a w poniedziałek w polską przestrzeń powietrzną wleciał dron, który ostatecznie powrócił nad terytorium Ukrainy.

Siewiera powiedział, że drugą decyzję rozumie "w stu procentach". - Całość postrzegam jako sekwencję. (...) W pierwszej kolejności Rosjanie w intencjonalny sposób wykorzystali trzy pociski manewrujące lecące na niskiej wysokości z dużą prędkością, trudne do wykrycia, trudne do zestrzelania, trudne do lotu pościgowego również, ze względu na prędkości i na manewry - mówił Siewiera.

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- Te trzy pociski miały na celu właśnie wywołanie takiej debaty, podniesienie emocji, sprawienie, by każdy pilot w tym kokpicie, gdy siedzi w maszynie i ma cel przed sobą, w sposób nerwowy pamiętał tę debatę, która przetoczyła się przez wszystkie media - powiedział.

Jacek Siewiera: piloci powinni mieć zdjętą odpowiedzialność karną z decyzji o zestrzeleniu

Były szef BBN zwrócił uwagę, że później "została wysłana forma środka napadu powietrznego, który jest łatwy stosunkowo w zestrzeleniu, łatwy w identyfikacji, porusza się względnie wolniej, ale dokładnie w takiej trajektorii, żeby w momencie zestrzelania prawdopodobieństwo upadku na teren zurbanizowany było wysokie".

W przypadku pierwszej decyzji, Siewiera powiedział, że w jego przekonaniu "piloci powinni mieć zdjętą odpowiedzialność karną z decyzji o zestrzeleniu". Przypomniał sytuację, do której doszło we wrześniu 2025 roku, kiedy to po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej w Wyrkach-Woli rakieta uderzyła w dom. Prokuratura po roku umorzyła postępowanie w tej sprawie.

- Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, ale największe straty, największe zniszczenia spowodowała głowica bojowa pocisku, który wybuchł, z pokładu F-35 - powiedział. W akcji brały wówczas udział polskie F-16 i holenderskie F-35.

- Ale czy tak będzie za każdym razem? Pilot w momencie, gdy otwiera ogień, tego nie wie. Załatwmy tę kwestię - zaapelował.

Siewiera o zestrzeliwaniu obiektów nad Polską Źródło: TVN24

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